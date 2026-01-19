«المالية» تحصل على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل

حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية - المستوى الذهبي «الريادي» من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI»، بما يعكس كفاءة منظومة الوزارة وقدراتها المؤسسية في الجاهزية للمستقبل، والمرونة، والرشاقة في الاستجابة للمتغيرات، واستشراف المستقبل وفق منهج واضح لإدارة مختلف التحولات.

وبحسب بيان صحفي صادر الاثنين، حققت الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، مما أثمر عن تحقيق نتائج متميزة ضمن النموذج الاستثنائي والوحيد المعتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية.

وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، إن الاعتماد يجسد التزام الوزارة بتبني منهج مؤسسي متكامل قائم على الجاهزية للمستقبل والرشاقة، بما يعزز قدرتها على استشراف المتغيرات وإدارة التحولات بكفاءة، ويدعم استدامة الأداء المؤسسي وفق رؤية إستراتيجية واضحة. وأضاف أن الإنجاز يعد محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يرسخ ثقافة العمل الاستباقي، ويعزز تكامل الأطر الإستراتيجية والتشغيلية، ويؤكد حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز كفاءة المنظومة المالية الحكومية.

ويحتوي هذا النموذج على 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي ركائز وجوانب متعددة منها: الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات الديناميكية الرشيقة، وبناء ثقافة مؤسسية رشيقة، والقيادة الرشيقة، والمالية والاقتصاد الرشيق، والعمليات الرشيقة، والتكنولوجيا والتقنية الرشيقة، والخدمات الرشيقة، بجانب إطار العمل الاستراتيجي للجاهزية للمستقبل والرشاقة.