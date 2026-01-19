«جنرال موتورز» تعلن عن تغييرات قيادية في الشرق الأوسط

أعلنت «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، عن مجموعة من التعيينات القيادية الاستراتيجية في مجالات المالية والاتصالات، ما يسلّط الضوء على التزام «جنرال موتورز» بمستقبل التنقّل، بينما تتابع في الوقت ذاته، تعزيز علاقاتها مع العملاء والشركاء المعنيين.

فبدءاً من أول مارس القادم، سيخلف عزام أخطر، مكان تشاد ويلمان في منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك مع انتقال ويلمان لتولي دور عالمي، كمدير للشؤون المالية في قسم المشتريات العالمية، وسلسلة الإمداد، والتخطيط والتحليل المالي، والشؤون اللوجستية.

إلى جانب هذا، ستنضم مونيكا بارتن إلى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، لتشغل منصب رئيسة الاتصالات، حيث تخلف مكان رونالد بليط، الذي تم اختياره لتولّي منصب جديد، ضمن قسم تسويق المنتَجات لدى «جنرال موتورز الشرق الأوسط».

وقال جاك أوبال الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: تعد القيادة القوية محورية لتحقيق طموحاتنا وتطلّعاتنا على المستوى الإقليمي. ومن شأن هذه التعيينات الجديدة، أن تعزز أكثر فريقنا القيادي، لتجمع بذلك بين المعارف الإقليمية والخبرات العالمية معاً. وهذا يضعنا في موقع متميّز، لدعم النمو، والتحوّل والابتكار في أفريقيا والشرق الأوسط.