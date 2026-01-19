«طيران الإمارات» تعتمد نهجاً جديداً للمأكولات النباتية على متن رحلاتها 2027

في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالصحة والعافية والعودة إلى الأطعمة الكاملة قليلة المعالجة، أكدت «طيران الإمارات» أنها تعمل على تطوير مفاهيم جديدة للأغذية النباتية ترتكز على مبدأ «من المزرعة إلى المائدة»، وتحتفي بالمكونات الطبيعية الأصيلة دون الاعتماد على بدائل نباتية مصنعة أو لحوم مهندسة مخبرياً، على أن يتم طرح هذه الأطباق الجديدة على متن رحلاتها اعتباراً من عام 2027.

وأوضحت الناقلة أن فريقاً من الطهاة يعمل على ابتكار أطباق نابضة بالحياة ومتجذرة في تقاليد الطهي العالمية، مع التركيز على البقوليات والحبوب والمكسرات والبذور والخضروات الموسمية، باعتبارها عناصر غنية بالنكهة والقيمة الغذائية وتنسجم مع أهداف الاستدامة. وقال دوكسيس بيكريس، نائب رئيس تصميم الأغذية والمشروبات في طيران الإمارات، إن النهج الجديد لا يهدف إلى محاكاة اللحوم، بل إلى الاحتفاء بالنباتات بوصفها مصدراً أصيلاً للإبداع والنكهة، مستلهماً مطابخ عريقة مثل المتوسطية والآسيوية والأفريقية.

وتضم قوائم طيران الإمارات حالياً 488 وصفة نباتية عبر 140 وجهة، بزيادة 60% مقارنة بعام 2024، فيما تقدم الناقلة نحو نصف مليون وجبة نباتية سنوياً. وأشارت إلى أن الطلب المتزايد لا يقتصر على المسافرين النباتيين، بل يشمل شريحة واسعة من الركاب الذين يفضلون الخيارات الأخف والأكثر توازناً أثناء السفر.

وتوفر طيران الإمارات وجبات نباتية في جميع درجات السفر وصالاتها في مطار دبي الدولي، مدعومة بمكونات طازجة من مزرعة «بُستانكَ» العمودية، الأكبر من نوعها في العالم، بما يعزز التزامها بتجربة طعام صحية ومستدامة تلبي تطلعات المسافرين حول العالم.