دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للذهب بالتوسع في الاستثمار الرقمي للمعدن الأصفر

تواصل دبي تعزيز مكانتها كأحد أهم المراكز العالمية لتجارة الذهب والابتكار المالي المرتبط بالمعادن الثمينة، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، ومنظومة متكاملة تجمع بين التجارة والتمويل والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، أعلنت منصة «أو جولد» O Gold، الإماراتية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن تحولها الاستراتيجي إلى سوبر آب متكامل، إلى جانب إطلاق بطاقة ماستركارد مدعومة بالذهب، في خطوة تعكس تطور دبي من مركز لتجارة الذهب إلى منصة عالمية لتوظيفه كأصل مالي قابل للاستخدام اليومي.

ويمثل هذا التحول محطة مفصلية في مسيرة «أو جولد»، التي تخدم اليوم أكثر من 800 ألف مستخدم، حيث انتقلت من كونها منصة للاستثمار الرقمي في الذهب إلى منظومة مالية شاملة، تدمج بين حفظ الثروة والإنفاق اليومي. وتتيح البطاقة الجديدة للمستخدمين الإنفاق مباشرة من أرصدة الذهب الخاصة بهم دون الحاجة إلى بيعها أو تصفيتها، سواء في المتاجر أو المطاعم أو الخدمات اليومية، عبر شراكة استراتيجية مع Mawarid Finance وشركة ماستركارد، وبما يضمن أعلى معايير الأمان والسرعة والالتزام بالتمويل الإسلامي.

وقال بندر العثمان، مؤسس «أو جولد»: «تعيد أو جولد تعريف طريقة استخدام الذهب في الاقتصاد الحديث. وللمرة الأولى، لم يعد الذهب مجرد أصل للادخار، بل أصبح وسيلة للإنفاق والعيش والاستخدام اليومي. ومن خلال إطلاق سوبر آب مدعوم بالذهب، نبتكر فئة جديدة تجمع بين حفظ الثروة والتمويل الأخلاقي والاستخدام العملي اليومي، انطلاقاً من دبي كمركز عالمي للذهب».

وتوفر بطاقة «أو جولد» ماستركارد، بنسختيها المادية والافتراضية، مزايا متعددة تشمل الدخول المجاني إلى صالات المطارات، وخصومات حصرية على الفنادق، وعروض لدى آلاف العلامات التجارية العالمية في مجالات التجزئة والمطاعم والتجارة الإلكترونية، ما يجسد الدمج بين أمان الذهب ومرونة أدوات الدفع الحديثة.

من جانبه، قال أحمد عبدالتواب، الرئيس التنفيذي لـ«أو جولد»: «كان هدفنا بناء منظومة واحدة يكون فيها الذهب المحرك الرئيسي للمدفوعات ونمط الحياة والأمان المالي طويل الأمد. ومع وجود أكثر من 800 ألف مستخدم، يرسخ سوبر آب أو جولد معياراً عالمياً جديداً لكيفية دمج المعادن الثمينة في السلوك المالي اليومي».

ويعتمد التطبيق على محفظة رقمية آمنة مدعومة بذهب فعلي مخزن في خزائن مؤمنة داخل دولة الإمارات، مع إتاحة خدمات شراء وبيع وإهداء الذهب جزئياً، وخطط ادخار تلقائي، وتحقيق عوائد، إلى جانب استبدال الأرصدة بقسائم شراء وبطاقات هدايا وخدمات سفر. وبفضل هذه المنظومة، تعزز «أو جولد» مكانة دبي ليس فقط كمركز لتجارة الذهب، بل كعاصمة عالمية للابتكار المالي المدعوم بالذهب.