دبي تستضيف النسخة الثانية من «وورلديف دبي 2026» في فبراير المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تستضيف «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة، والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، و«وصل» العقارية، فعاليات النسخة الثانية من «وورلديف دبي 2026»، المنتدى العالمي المتخصّص بقطاع التجارة الرقمية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل.

ويهدف المنتدى، الذي تنظمه «دبي كوميرسيتي»، بالتعاون مع «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين العاملين فـي قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية، إضافة إلى الجهات الحكومية ومزودي الحلول الرقمية من النمو دولياً، إلى توليد الفرص التجارية، وتعزيز التعاون والشراكات، وتبادل الخبرات، واستكشاف أبرز التوجّهات فـي قطاع التجارة الرقمية، وبالتالي، توسيع آفاق التجارة العالمية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي المستدام.

وقالت آمنة لوتاه مدير عام «دبي كوميرسيتي» والمنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»: تعكس استضافة فعاليات منتدى «وورلديف دبي 2026»، التزام دييز بدعم منظومة التجارة الرقمية العالمية، وترسيخ مكانة دبي منصة رائدة للتجارة الذكية والاقتصاد الرقمي. ويجسد النمو المتوقع في عدد المشاركين والدول، حجم الثقة الدولية ببيئة دبي الاستثمارية، وبنيتها التحتية المتقدمة.

وأضافت: نؤمن بأن المنتدى يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات. كما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع رؤية دبي للمستقبل، ويُسهم في تمكين الشركات من التوسّع عالمياً، والاستفادة من الفرص المتنامية في منظومة التجارة الرقمية.

من جانبه، قال عمر نارت الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف»: «نجح المنتدى في نسخته الأولى بتجاوز التوقعات من حيث مستويات الإقبال والتفاعل الواسعة مع الجلسات التفاعلية والحوارية، وواثقون بنجاح نسخته الثانية، في ظل التركيز على تقديم جدول أعمال متكامل، يلبي تطلعات شركات التجارة الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب المتخصصين في مجالات التجارة الرقمية والعابرة للحدود والتحول والرقمي، وغيرها من المجالات ذات الصلة. ونفخر بتنظيم هذا الحدث، بالتعاون مع دبي كوميرسيتي، التي تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة».

وتأتي استضافة المنتدى للمرة الثانية في دبي، بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة التي استضافتها الإمارة نهاية 2024، والتي استقطبت أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، حيث يُتوقع أن يشهد المنتدى في دورته المقبلة هذا العام، توسّعاً نوعياً من حيث الحجم والنطاق الدولي، مع مشاركة 200 متحدث، ومُمثّلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية، وأكثر من 10 آلاف زائر من أكثر من 80 دولة، إلى جانب ما يزيد على 150 جهة عارضة، و120 علامة تجارية في قطاع التجزئة، ما يعكس نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين والدول، مقارنة بالعام الماضي.