"مصدر" واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين يختتمان منتدى الاقتصاد الأزرق

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، المنظمة العالمية غير الربحية التي تربط بين الجهات الحكومية والمؤسسات متعددة الأطراف وقادة الأعمال، اليوم عن اختتام فعاليات منتدى الاقتصاد الأزرق، الذي شهد مناقشات مثمرة وتوقيع شراكات دولية بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة.

وأقيمت هذه الفعالية البارزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في إطار شراكة إستراتيجية جمعت شركة "مصدر" واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، واستقطبت نخبة من القادة والمسؤولين في مؤسسات متعددة الأطراف وبنوك التنمية، إلى جانب قادة أعمال رفيعي المستوى وشخصيات مجتمعية بارزة من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وناقش المشاركون الفرص الكفيلة بإحداث تحول نوعي على صعيد تعزيز أمن المياه في المستقبل، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية، وبناء منظومات أكثر مرونة، ودعم النمو المستدام.

وشملت قائمة الحضور فخامة باتريك هيرميني، رئيس سيشل، وتضمنت الفعالية كلمات رئيسية من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة ؛ وإدواردو بيدروسا، المدير التنفيذي لأمانة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي إطار مساعيه لتعزيز التعاون الدولي خلال المنتدى، استضاف اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين إطلاق تقرير بعنوان "التركيز على تكنولوجيا المناخ: الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة"، الذي يتضمن مساهمات من أكثر 120 شخصية من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم.

ويتناول التقرير دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في آليات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، والمتطلبات اللازمة للاستفادة من القدرات التقنية في تطوير حلول مستدامة قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" أهمية الشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، والمساهمة معاً في تعزيز الأمن المائي العالمي، ودعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي، من خلال منتدى الاقتصاد الأزرق.

وأضاف أن النجاح الذي حققه المنتدى يعد حافزاً لمواصلة الحوار حول المياه والاقتصاد الأزرق على مدار هذا العام، تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر بالشراكة مع السنغال.

من جانبه، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا إن الاتحاد يدرك أن ترسيخ الاستدامة يتم عبر تعزيز التعاون بين مختلف الدول والقطاعات والفئات العمرية، مشيراً إلى أنه من خلال جمع قادة عالميين في منتدى الاقتصاد الأزرق، فإن التعاون مع شركة "مصدر" وحكومة دولة الإمارات يرسم مسارات طموحة، تجمع بين الابتكار والمرونة والاقتصاد الأزرق من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسان والكوكب.

وسلط المنتدى الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق بصفته ضرورةً مناخية ومجالاً واعداً، يمتد ليشمل المحيطات والبحار والأنهار والمياه الجوفية، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على موارد المياه العذبة والأنظمة البحرية نتيجة لتغير المناخ.

وجمع المنتدى قادةً عالميين ركّزوا على تعزيز الابتكار في مجالاتٍ مثل إدارة المياه وتحليتها، والكربون الأزرق، والشحن المستدام، والبنية التحتية الساحلية، والابتكار في مجال المحيطات، ليكون بمنزلة حلقة وصل تربط بين القطاع التجاري والاستثمار وأجندات الاستدامة.

وكان لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين أنشطة مميزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استضاف مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت عرض أزياء مستدامة بإشراف أليس هو وبمشاركة مصممين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والمجر والصين وإيطاليا ولبنان، إلى جانب معرض للتصوير الفوتوغرافي حول المناخ والاستدامة، وحفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى جناح الابتكار التابع للاتحاد، والذي تضمن عروضاً للروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.