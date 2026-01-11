مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية يقفز 13.7% في 2025

سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 13.7% خلال عام 2025، مواصلاً الأداء القوي الذي شهده في عام 2024 حين حقق نمواً بنسبة 44.8%، ما يعكس تحسّن مكانة سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الإقليمي.

وجاء أداء المؤشر مدعوماً بمساهمات قوية من عدد من الشركات الرئيسة، من بينها المصرف الوطني العراقي، وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وآسياسيل، ومصرف المنصور، في ظل تحسّن الأساسيات التشغيلية وانتقائية المستثمرين في القطاعات المحورية.

وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة الأسهم في شركة الربيع للأوراق المالية:"يعكس أداء سوق العراق للأوراق المالية خلال عام 2025 تقدّماً تدريجياً في هيكل السوق والأطر التنظيمية والانضباط المؤسسي. وعلى الرغم من تفاوت الأداء بين القطاعات، فإن الاتجاه العام يشير إلى سوق أكثر مرونة، وتحسّناً في الحوكمة، وتوافقاً متزايداً مع المعايير الدولية."

وساهمت توزيعات الأرباح في تعزيز العائد الإجمالي للمستثمرين خلال العام، حيث ارتفع مؤشر العائد الكلي لمؤشر الربيع (RSISXTR) بنسبة 22.9% في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع المؤشر السعري بنسبة 13.7% إلى جانب توزيعات أرباح من ست شركات. وسجّل مصرف بغداد أعلى عائد توزيعات بنسبة 13.4%، تلاه آسياسيل (11.5%)، ثم شركة العراق لإنتاج البذور (8.9%)، وشركة بغداد للمشروبات الغازية (7.5%)، والمصرف الوطني العراقي (4.9%)، وفندق المنصور (0.4%).

وأضافت:"يمثل نمو العائدات وتوسّع قاعدة توزيعات الأرباح مؤشراً مهماً على نضج السوق. وستظل الاستمرارية في تعزيز الحوكمة والشفافية وقوة رأس المال عناصر أساسية لبناء الثقة على المدى الطويل ودعم التطور المستدام لسوق العراق للأوراق المالية."

وشهد عام 2025 توسّعاً في نطاق توزيعات الأرباح، حيث قامت 24 شركة من أصل 104 شركات مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتوزيع أرباح نقدية، مقارنة بمتوسط عائد بلغ 4.0% في عام 2024. وارتفع متوسط عائد التوزيعات إلى 5.7% خلال عام 2025، فيما سجّل مصرف كردستان الدولي الإسلامي أعلى عائد توزيعات بنسبة 25.0%، يليه مصرف بغداد بنسبة 13.4%.

وفي إطار تعزيز أدوات القياس والتحليل، أطلقت شركة الربيع للأوراق المالية في 2 نوفمبر 2025 مؤشرين جديدين هما: مؤشر الربيع للشركات الحلال (RSIHX) ومؤشر الربيع لقطاع المصارف (RSIBX)، وهما مؤشران سعريان محسوبان منذ بداية عام 2022. وخلال عام 2025، ارتفع مؤشر RSIHX بنسبة 6.6%، فيما سجّل مؤشر RSIBX نمواً بنسبة 14.0%، ما يعكس التباين في أداء القطاعات المختلفة داخل السوق.

واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من حجم التداول خلال العام بنسبة 72.3%، تلاه قطاع الصناعة (13.9%) وقطاع الاتصالات (7.5%)، فيما توزعت النسب المتبقية على قطاعات الزراعة (2.6%)، والخدمات (2.2%)، والفنادق والسياحة (1.5%). وفي المقابل، تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 25% مقارنة بعام 2024 ليبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي، مع أهلية 14 شركة للتداول في هذا السوق.

وسجّلت أسعار أسهم 34 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال عام 2025، من بينها 9 شركات تجاوزت نسبة نموّها 50.0%. وفي قطاع الاتصالات، ارتفعت أسعار أسهم الشركتين المدرجتين، مسجّلة كلٌّ منهما نمواً تجاوز 25%. وفي المقابل، سجّل قطاع المصارف الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من التداول ارتفاع أسعار أسهم 10 مصارف فقط من أصل 43 مصرفاً، بينما تراجعت أسعار أسهم 19 مصرفاً، ولم تشهد 10 مصارف أي تداول خلال الفترة.

وتأثر أداء القطاع المصرفي خلال عام 2025 بالتطوّرات التنظيمية، حيث واصل البنك المركزي العراقي تنفيذ إصلاحاته الخاصة بالمصارف الأهلية. وشكّلت التعليمات التنظيمية الجديدة محوراً رئيسياً للنقاش في اجتماعات الهيئات العامة للمصارف، مع إعلان المؤسسات عن خطط الامتثال، وتعزيز رؤوس الأموال، وتحسين هياكل الحوكمة، وهي خطوات يُتوقع أن تسهم في تعزيز الثقة ودعم الاندماج الدولي للقطاع المصرفي العراقي.

وعلى الصعيد الأوسع، شهد عام 2025 إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية شاملة في العراق، بالتوازي مع استثمارات كبيرة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل. كما شكّل إطلاق الخطة الوطنية للتنمية (2024–2028)، واستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب التقدم في مجالات المدفوعات الإلكترونية، وتثبيت التصنيفات الائتمانية السيادية، وتكامل أسواق رأس المال الإقليمية، عناصر داعمة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي. وأسهمت التطورات السياسية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في نوفمبر، في تعزيز الاستقرار المؤسسي.