حمدان بن محمد يعلن الفائزين بـ«جائزة دبي الأفعال» في دورتها الأولى

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أسماء الفائزين بـ«جائزة دبي الأفعال Dubai-it» في دورتها الأولى، عن فئات المؤسسات في المجال الاقتصادي، ومديري المشاريع، والمشاريع العقارية، والخدمات، ورواد الأعمال، والضيافة.

وقال سموّه، في تدوينة: «أطلقنا جائزة دبي الأفعال Dubai-it لنقدّم نماذج تجسّد فلسفة دبي في العمل في مختلف المجالات.. إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية».

ومُنحت الجائزة عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي لبنك الإمارات دبي الوطني، تقديراً لنموّه الاستثنائي في المنطقة وتوسّعه وارتقائه بخدماته ومنتجاته، وعن فئة مديري المشاريع لأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، لتطويره تجارة الألماس وبناء مراكز للتجارة في قطاعات متعددة.

وفي مجال المشاريع العقارية، مُنحت الجائزة لمهدي أمجد، مؤسس مجموعة «أمنيات»، لتحويله تصاميم معماريين عالميين إلى معالم تثري أفق دبي، فيما فاز عن فئة الخدمات مشروع «أناس»، الذي قدّم من خلاله خالد الطاير تجربة تسوّق فاخرة انطلقت من دبي وحققت نتائج استثنائية.

وعن فئة رواد الأعمال، مُنحت الجائزة لتشارلي رايت، مؤسس «هيومنترا»، لبنائه من دبي العلامة الأسرع نمواً في مجال الإلكترولايت عالمياً، وعن فئة الضيافة للشيف إيزو آني، لتطويره 30 مشروعاً جمعت بين جودة التنفيذ ومعايير دبي في الضيافة، وتوسيع حضورها عالمياً.

وهنّأ سموّه جميع الفائزين، قائلاً: «مبروك لجميع الفائزين بجائزة دبي الأفعال في دورتها الأولى.. نهج Dubai-it فلسفة عمل قابلة للتطبيق في كافة القطاعات، ونتائجها تليق باسم دبي ومشاريعها».