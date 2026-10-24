حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال لمشروع "فيكس ديزرت"

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال التجاري لمشروع «فيكس ديزرت» الذي قدّم للعالم منتجاً جديداً باسم «Dubai Chocolate».

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال التجاري لمشروع «فيكس ديزرت»… الذي قدّم للعالم منتجاً جديداً باسم «Dubai Chocolate». سارة حمودة ويزن العاني بدآ بمشروع منزلي في دبي، ليصل أثره إلى العالم… نمت مبيعات الشوكولاتة بوصفة دبي بنسبة 1,234% خلال عام واحد، واليوم، تُباع هذه المنتجات حول العالم وفي أكثر من 100 مطار…هذا هو Dubai-it… من مشروع منزلي إلى نجاح عالمي… مبروك لفريق «فيكس ديزرت".