«سكاي دايف دبي» يحتفي بفلسفة دبي في العمل «دبي الأفعال»

يحتفي مشروع «سكاي دايف دبي» بفلسفة دبي في العمل «دبي الأفعال – Dubai-it»، المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكون ثقافة عمل في المؤسسات، ونهجاً يُغرس في الأجيال، يقوم على تحقيق إنجازات استثنائية في وقت قياسي وبجودة عالية.

ولترسيخ هذه الفلسفة وتحويلها إلى نهج مستدام للإنجاز، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، «جائزة دبي الأفعال – Dubai-it»، لتكريم الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي ترفع سقف الطموح، وتحوّل الأفكار إلى نتائج استثنائية، وتقدم نماذج جديدة لما يمكن تحقيقه من دبي.