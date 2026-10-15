"دبي الأفعال" ينقل تجربة دبي في صناعة المستقبل إلى صُناع التغيير العالميين

استكشف أعضاء مجتمع صُناع التغيير العالميين من مختلف دول العالم تجربة دبي في صناعة المستقبل، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، ضمن برنامج "دبي الأفعال"، الذي نظمه مركز دبي مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع "دبي الأفعال"، خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي استضافتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.

أتاح البرنامج الذي جمع صُناع التغيير العالميين بنظرائهم في دولة الإمارات، استكشاف أساليب استشراف التحولات وصناعة الفرص في دبي، والتعرف على النماذج التي مكنتها من ترجمة الرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، وبناء منظومات متكاملة دعمت الابتكار وعزّزت قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتعرف المشاركون من خلال حوارات وورش عمل وتجارب ثقافية وجولات ميدانية، على المبادرات والشراكات التي شكلت تجربة دبي التنموية، واستكشفوا كيف بنت المدينة منظومات متكاملة دعمت الابتكار وعززت قدرتها على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وأكدت اليازية المرزوقي رئيسة مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين، أن قيمة برنامج "دبي الأفعال" تمثلت في إتاحة فهم أعمق لكيفية صناعة الإنجاز في دبي، من خلال التعرف على قدرتها على استشراف التغيير وجمع الجهود وترجمة الطموحات إلى واقع ملموس، واستكشاف أساليب العمل التي أسهمت في تحقيق الإنجازات التي عرفها العالم عن المدينة.

وتوزّعت أعمال البرنامج على خمسة محاور رئيسية تناولت استشراف المستقبل، وبناء المجتمعات، وتحويل الطموحات إلى إنجازات، وتوسيع نطاق الأفكار محلياً وعالمياً، وقدرة المدن على مواصلة إعادة ابتكار نفسها والتكيّف مع التحولات المستقبلية.

وتضمن البرنامج زيارة إلى كاميليشس_ Camelicious، تعرف خلالها المشاركون على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منتجات مستدامة مستوحاة من التراث الإماراتي، في تجربة جسدت المواءمة بين الأصالة والتجدد.

ويُنظم البرنامج من قبل مركز دبي لمجتمع صُنّاع التغيير العالميين الذي احتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسه خلال 2025-2026، ويستند إلى شبكة مجتمع صُنّاع التغيير العالميين في دولة الإمارات التي تضم 79 عضواً موزعين على مراكز دبي وأبوظبي والشارقة.

وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أحد مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.