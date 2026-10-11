كيف عكست "الطرق والمواصلات" فلسفة "دبي الأفعال" في عملها؟

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال» لهيئة الطرق والمواصلات، عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي، تقديراً لتبنيها فلسفة «Dubai-it» وتحويلها إلى ثقافة مؤسسية ونهج عمل ينعكس على مشاريعها وخدماتها، من تطوير البنية التحتية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين.

لماذا فازت الهيئة؟

- تنجز مشاريع الطرق والبنية التحتية بضعف معدل سرعة الإنجاز العالمية، وبتكلفة أقل من المعدل العالمي، وبجودة عالية.

- أنجزت مشاريع طرق وجسور كبرى بكفاءة وسرعة استثنائية، من بينها جسر إنفينيتي.

- حققت لمترو دبي دقة في مواعيد الرحلات بلغت 99.7%، ضمن كفاءة تشغيلية بمستويات عالمية، مع الاستمرار في توسيع الشبكة وتطوير المحطات.

- نفذت مجموعة من مشاريع الطرق وأكثر من 250 تحسيناً مرورياً، أسهمت في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 60%.

- وسعت شبكة مسارات الدراجات الهوائية على مستوى المدينة في وقت قياسي وبجودة عالية.

- طورت وشغلت مركبات أجرة ذاتية القيادة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتطوير مستقبل التنقل في دبي.

- طورت أنظمة ترصد ملاحظات الطرق وتعالجها خلال أقل من 24 ساعة، لرفع سرعة الاستجابة وجودة الطرق.

- طورت محطة التاكسي الجوي في دبي، لتضيف وسيلة جديدة إلى منظومة التنقل المستقبلية في المدينة.

- قلصت زمن عشرات الخدمات المرتبطة بالمركبات والسائقين، لتصبح من الأسرع عالمياً.