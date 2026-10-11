حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال لهيئة الطرق والمواصلات

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات، التي جعلت نهج "Dubai-it" حاضراً في أكبر مشاريعها وأدق تفاصيلها، فهي تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة، مع المحافظة على جودة عالية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أعلنا قبل فترة عن جائزة دبي الأفعال Dubai-it، لترسيخ فلسفة دبي في العمل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم... إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية... هذا معنى Dubai-it، وهذه ثقافة صنعت تجربة دبي التنموية... ونكرّم سنوياً الأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تجسّدها بالأفعال والنتائج".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد: "واليوم نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي لهيئة الطرق والمواصلات... جعلت نهج "Dubai-it" حاضراً في أكبر مشاريعها وأدق تفاصيلها... تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى بضعف المعدل العالمي للسرعة والكفاءة، مع المحافظة على جودة عالية".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "وبلغت دقة مواعيد المترو 99.7%، مع التوسع المستمر في شبكة المترو وتطوير المحطات، وطوّرت تجارب التنقل ذاتي القيادة، ووسّعت وطوّرت مسارات الدراجات بجودة عالية وسرعة قياسية... هكذا نريد مؤسساتنا، تسبق احتياجات المدينة، وتحترم وقت الناس، وتجسّد سرعة دبي وجودتها في العمل... مبروك لفريق هيئة الطرق والمواصلات".