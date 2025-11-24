النِّوَايَا الصَّافِيِهْ

يَا رِفِيْق الْغُوَى وِالْغَيّ خَلِّكْ رِشِيْد
النِّوَايَا تَرَاهَا صَافْيَهْ صَافْيَهْ
الْخِطَاوِيْ وِحِيْدِهْ وِالْعِزَايِمْ حِدِيْد
وِانْت خَلّ السِّتُوْر الضَّافْيِهْ ضَافْيَهْ
بِيْ جِرُوْحٍ تِكَفِّيْ لِلْقِصِيْد وْتِزِيْد
حَتَّى لَوْ قِلْت: مَا هِيْ كَافْيِهْ.. كَافْيَهْ
بَسّ لا جِيْت أبَاكْتِبْ قِلْت: وَيْش الْجِدِيْد..؟
يِبْدِيْ الْقَلْب عِلْم وْخَافْيِهْ خَافْيِهْ
يَا (عِلِيْ) كَانَهَا مَا جَتْ عَلَى مَا تِرِيْد
خَلَّهَا تْرُوْح.. وِاللَّى لافْيَهْ لافْيَهْ
كَانْ حِبْر الْقَلَمْ مَا صَارْ دَمّ الْوِرِيْد
خَلّ بِنْت الْقِصِيْد الْجَافْيِهْ.. جَافْيَهْ
لا انْت بِاللَّى يِغَنِّيْ كَيْف مَا جَا النِّشِيْد
وْلا انْت بِاللَّى يِزِيْد الْقَافْيِهْ قَافْيَهْ
إنْت لِكْ رَاسْ مَالٍ غَيْر نَظْم الْقِصِيْد
شِيْمِةٍ لِلْوِجِيْه الْوَافْيِهْ.. وَافْيِهْ
خَلّ هَالصَّفْحَهْ الْبَيْضَا عَلَى وَعْد عِيْد
خَلَّهَا مِثِلْ قَلْبِكْ.. صَافْيِهْ صَافْيِهْ