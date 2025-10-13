الْعَذْب الزِّلالْ

شعر: عبد المجيد فلاح
عَذْب السِّجَايَا مُوْدِعٍ بِيْ تِفَاتِيْق
شَوْق الصِّبَايَا سِبِّتِهْ مَا حِصَلْ لِيْ
مِثْل السَّحَابِهْ مَا لِحِسْنِهْ تَلاحِيْق
غِرْوٍ غِضِيْضٍ لا خَذَا مَا يِخَلِّيْ..!
أبُوْ عِيُوْنٍ فِيْ نِظَرْهَا تِشَافِيْق
وِالاَّ الرِّمُوْش اللَّى هِدَبْهَا مْظِلِّيْ
وِالاَّ جِدِيْلٍ مِخْلِفٍ لِلتِّشَارِيْق
مْنِهْ مِسَا عِمْرِيْ لِيَا قَلْت فِلِّيْ
طِلِّيْ وْحِنَّا مِنْ خِيَارْ الْعِشَاشِيْق
طِلِّيْ عَلَيْنا لاذَّنْ الصِّبْح طِلِّيْ
لا يَا صِبَا عَوْق الْبَنَاتْ الْغَرَانِيْق
يَا اللَّى تِتِلّ الْقَلْب لا جِيْت تَلِّيْ
الْقَلْب مَلِّيْ وِالْعِسَلْ غَرَّقْ الرِّيْق
وِالْجَرْح عَيَّا وِالرِّجَا بَسّ مَلِّيْ
عَذْبٍ زِلالْ وْحَسْرِتِيْ مَا بَعَدْ ذِيْق
مْنِهْ دُوَا قَلْبِيْ لْيَا ازْدَادْ غِلِّيْ
إنْ غِبْت كِلِّيْ ذَكِّرَتْك الطُّوَارِيْق
وِانْ جِيْت جِيْتِكْ يَا هُوَى الْبَالْ كِلِّيْ
يَا طَيْر حَلِّقْ فَوْق شِمّ الشُّوَاهِيْق
وِاحْفِظْ حِرُوْفِيْ وِاحْفِظْ أسْرَارْ خِلِّيْ
وْقِلْ لِيْ وِشْ اخْبَارْ الزِّهُوْر الزِّمَالِيْق
قِلْ لِيْ قَبِلْ لا يِزْعَلْ الْغِصِنْ قِلْ لِيْ
لا عَذْرِبَوْا بِيْ فِيْ هُوَاهْ الْمِطَافِيْق
حِبِّهْ عَلَى رِجْم الضِّلُوْع مْتَعَلِّيْ
وِانْ كَانْ أدْمَتْ فِيْ غَلاهْ الْمَعَالِيْق
يَا رُوْح حِنِّيْ لِهْ وْيَا عَيْن هِلِّيْ