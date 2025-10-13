Al Bayan
الشعر الشعبي

شَمْس الْمَرْحَلَةْ

سيف السعدي

شعــر: سيف السَّعْدي

حِطّ لِيْ بَعْض النِّقَطْ فَوْق الْحِرُوْف

أجْوِبِهْ تَرْضِيْ فِضُوْل الْأَسْئِلِهْ

فَوْق كَتْف الْوَقْت طَوَّلْت الْوِقُوْف

لَيْن عَدَّتْنِيْ سِنِيْنِيْ هَرْوِلِهْ

فِيْ رِجَاوِيْ الْمِحْجِمَاتْ مْن الْقِنُوْف

مَرّ عِمْرِيْ وِالرِّجَاوِيْ مِهْمَلَهْ

يَوْم تِتْبَسَّمْ وَانَا اتْأَمَّلْك شَوْف

فِيْ ضِلُوْعِيْ تَنْبِتْ أشْجَارْ الْوَلَهْ

تَاتِيْ الْهَمْسِهْ مِنْ شْفَاهِكْ هِنُوْف

مِنْ تَرَفْهَا بِنْت عِزّ مْدَلِّلِهْ

أشْهَبْ الْعَنْبَرْ مِنْ انْفَاسِكْ يِطُوْف

مِنْ نَهَايَاتْ الْحَدِيْث لْأَوِّلِهْ

كِلّ مَا مَدَّتْ لِيْ أحْلامِكْ كِفُوْف

أرْتِمِيْ لِكْ فِيْ يِمِيْنِكْ سِنْبِلِهْ

فِيْك تَرْبِطْنِيْ صِلَةْ رُوْحٍ بِجَوْف

لا حَرَمْنِيْ الرَّبّ مِنْ هذِيْ الصِّلِهْ

بَدِرْ فِيْ فِسْتَانْ لَيْل مْن الزِّلُوْف

فِتْنِةٍ جِدَّامْ عَيْنِيْ مَاثِلِهْ

مَا عَلَيْنَا لَوْ بِدَا الشَّمْس الْكِسُوْف

مَا عَلَيْنَا.. وِانْت شَمْس الْمَرْحَلَهْ