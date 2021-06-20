الإسْلُوب الرَّاقِيْ

بَاعْطِيْك قَلْبِيْ وْ دَوِّرْ دَاخِلْ أشْوَاقِيْ

يَمْكِنْ تِشُوْف الْغَلا وِشْلَوْن ذَابِحْنِيْ

أمُوْت فِيْ ضِحْكِتِكْ وِ اسْلُوْبِكْ الرَّاقِيْ

وْ جَمَالِكْ اللَّى مْجَنِّنْك وْ مِجَنِّنِيْ

أعْطَيْتِكْ الْحِبّ وِ الإحْسَاسْ وِ الْبَاقِيْ

اللَّهْفِهْ اللَّى عَلَى لِقْيَاكْ تَسْبِقْنِيْ

بَاذَوِّقِكْ مِنْ حَلايْ وْ طَعْم تِرْيَاقِيْ



وْ بَاعَلِّمِكْ كَيْف تِكْرَهْنِيْ.. وْ تَعْشِقْنِيْ..!

يَا جَامِعْ اللَّيْل فِيْ وَجْهِكْ وْ الاِشْرَاقِيْ..!

تِنَاقِضَاتِكْ هِيْ اللَّى فِيْك تَعْجِبْنِيْ

ذَوْقِكْ فِــــــــــــــ .. عَيْنِيْ يِسَاوِيْ كِلّ اْلاَذْوَاقِيْ

وْ غَلاكْ عَنْ وَصِلْ غَيْرِكْ صَارْ يِمْنَعْنِيْ

وِ الْحِبّ فِــــــــــــــ .. عْيُوْن عِشَّاقِكْ وْ عِشَّاقِيْ



شِعُوْر أشُوْفه يِرَاوِدْك.. وْ يِرَاوِدْنِيْ