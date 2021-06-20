الإسْلُوب الرَّاقِيْ

شعر: ماجد بن غليطة
الإسْلُوب الرَّاقِيْ
بَاعْطِيْك قَلْبِيْ وْ دَوِّرْ دَاخِلْ أشْوَاقِيْ
يَمْكِنْ تِشُوْف الْغَلا وِشْلَوْن ذَابِحْنِيْ
أمُوْت فِيْ ضِحْكِتِكْ وِ اسْلُوْبِكْ الرَّاقِيْ
وْ جَمَالِكْ اللَّى مْجَنِّنْك وْ مِجَنِّنِيْ
أعْطَيْتِكْ الْحِبّ وِ الإحْسَاسْ وِ الْبَاقِيْ
اللَّهْفِهْ اللَّى عَلَى لِقْيَاكْ تَسْبِقْنِيْ
بَاذَوِّقِكْ مِنْ حَلايْ وْ طَعْم تِرْيَاقِيْ
وْ بَاعَلِّمِكْ كَيْف تِكْرَهْنِيْ.. وْ تَعْشِقْنِيْ..!
يَا جَامِعْ اللَّيْل فِيْ وَجْهِكْ وْ الاِشْرَاقِيْ..!
تِنَاقِضَاتِكْ هِيْ اللَّى فِيْك تَعْجِبْنِيْ
ذَوْقِكْ فِــــــــــــــ .. عَيْنِيْ يِسَاوِيْ كِلّ اْلاَذْوَاقِيْ
وْ غَلاكْ عَنْ وَصِلْ غَيْرِكْ صَارْ يِمْنَعْنِيْ
وِ الْحِبّ فِــــــــــــــ .. عْيُوْن عِشَّاقِكْ وْ عِشَّاقِيْ
شِعُوْر أشُوْفه يِرَاوِدْك.. وْ يِرَاوِدْنِيْ