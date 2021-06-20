شعر: ماجد بن غليطة

الإسْلُوب الرَّاقِيْ

التاريخ:

بَاعْطِيْك قَلْبِيْ وْ دَوِّرْ دَاخِلْ أشْوَاقِيْ

                    يَمْكِنْ تِشُوْف الْغَلا وِشْلَوْن ذَابِحْنِيْ

أمُوْت فِيْ ضِحْكِتِكْ وِ اسْلُوْبِكْ الرَّاقِيْ

                    وْ جَمَالِكْ اللَّى مْجَنِّنْك وْ مِجَنِّنِيْ

أعْطَيْتِكْ الْحِبّ وِ الإحْسَاسْ وِ الْبَاقِيْ

                    اللَّهْفِهْ اللَّى عَلَى لِقْيَاكْ تَسْبِقْنِيْ

بَاذَوِّقِكْ مِنْ حَلايْ وْ طَعْم تِرْيَاقِيْ

                    وْ بَاعَلِّمِكْ كَيْف تِكْرَهْنِيْ.. وْ تَعْشِقْنِيْ..!

يَا جَامِعْ اللَّيْل فِيْ وَجْهِكْ وْ الاِشْرَاقِيْ..!

                    تِنَاقِضَاتِكْ هِيْ اللَّى فِيْك تَعْجِبْنِيْ

ذَوْقِكْ فِــــــــــــــ .. عَيْنِيْ يِسَاوِيْ كِلّ اْلاَذْوَاقِيْ

                    وْ غَلاكْ عَنْ وَصِلْ غَيْرِكْ صَارْ يِمْنَعْنِيْ

وِ الْحِبّ فِــــــــــــــ .. عْيُوْن عِشَّاقِكْ وْ عِشَّاقِيْ

                    شِعُوْر أشُوْفه يِرَاوِدْك.. وْ يِرَاوِدْنِيْ

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