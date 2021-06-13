الْحَابِلْ وِالنَّابِلْ

شَارِكْ مَعْ النَّاسْ مَا تَفْرِضْ عَلَيْك الْحَيَاهْ

وِانْأَى عَنْ النَّاسْ لاجْل النَّاسْ مَا تَتْعِبِكْ

خِذْ لِكْ مِنْ الصَّبر وِالإيْمَانْ طَوْق النِّجَاهْ

وِاحْمِلْ مِنْ الْحِلْم مَا يِقْوَى ظَهَرْ مَرْكِبِكْ

مِنْ قَبْلِمَا وَاقِعْكْ يِرْفَعْ بِوَجْهِكْ عِصَاهْ

إحْذَرْ وْ لَوْ بِالْخِطَا مَعْ وَاقِعِكْ تَشْتِبِكْ

لَوّ الزِّمَنْ ضَاعْ بَيْن الْحَقّ وِالإشْتِبَاهْ

وْبَعْض الرِّوَايَاتْ تَحْبِكْهَا وْ لا تِنْحِبِكْ

مَا انْتِهْ وِصِيٍ عَلَى وَقْتِكْ وْ لا مِحْتِوَاهْ

حَتَّى وْ لَوْ (حَابِلِهْ) فِيْ (نَابِلِهْ) مِشْتِبِكْ

وْحَتَّى وْ لَوْ شِفْت مَا يِسْتَرْعِيْ الإنْتِبَاهْ

غَضِّيْ عَلَى مَا تَرَى عَيْنِكْ بِكِلّ هْدِبِكْ

وْقِلْ لِلِّذِيْ مَا يِعَجْبِهْ مِنْك إلاَّ رِضَاهْ



يَا اخُوْي مَا جِيْت لِلدِّنْيَا عَشَانْ.. أعْجِبِكْ..!