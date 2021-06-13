شِظَايَا الشِّعُور

بِلَيَّا رُوْح، عَالِقْ فِيْ جِسَدْ وَاهِيْ بِلَيَّا ظِلّ

هِنَا مَسْجوْن وَأعْضَائِيْ قِيُوْد وْجِلْدِيْ الْحِرَّاسْ..!

أنَآ كَيْف أبْتِعِدْ عَنِّيْ وْوَيْن أهْرِبْ وْكَيْف أنْسَلّ..؟!

مِنْ يْدَيْن الْجِرُوْح وْقَسْوَةْ الذِّكْرَى وْكِثْر الْيَاسْ

مِدِيْن لْوِحْدِتِيْ لا صَحْب حَوْلِيْ، لا وِطَنْ، لا خِلّ

مِجَرَّدْ مِنْ شِعُوْرِيْ بِالْحَيَاةْ، وْمِعْدَمْ الإحْسَاسْ..!

كِلَتْنِيْ حِيْرِتِيْ وِاللَّيْل مِنْ صِحْبَةْ سِهَادِيْ مَلّ

تِحَاصِرْنِيْ الظِّنُوْن الْمِتْعِبِهْ وِالْمَوْت وِالْوِسْوَاسْ

كِتَمْت مْن الْقَهَرْ مَا عَاثْ فِيْ صَدْرِيْ فِسَادْ.. وْظَلّ

جَمِرْ يَحْرِقْ مَعَالِيْق الْفُؤَادْ وْيَحْرِقْ الأنْفَاسْ

عَرَفْت الْجَرْح، لكِنْ بِالْمِقَابِلْ مَا عَرَفْت الْغِلّ

أذَوْنِيْ نَاسْ، لكِنْ مَا قِدَرْت أُؤْذِيْ قِلُوْب النَّاسْ

وْمَرّ الْحِزِنْ: تَخْطِفْنِيْ يِدَيْنِهْ مِنْ يِدَيْن الْكِلّ



وْمَاتَتْ رُوْح وِتْشَظَّى شِعُوْرِيْ وِانْعِدَمْ اْلاِحْسَاسْ..!