

من رحم الذاكرة والقول المأثور إن الشعر «ديوان العرب»، ينطلق الباحث والشاعر علي العبدان، مدير إدارة التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، ليؤكد أن الشعر الشعبي المحلي، الذي يبرز أهميته ويوثّقه مركز أبوظبي للغة العربية، في تنظيمه لبرنامج «ليالي الشعر- الكلمة المغناة»، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2026 يعد «ديوان الإماراتيين»، وصوناً لأصالة للشعر النبطي؛ فهو يمثّل السجل الذي يحفظ إرث الشعراء، ووقائعهم، وحكاياتهم، وتعبيراتهم، وتوصيفاتهم، كما يمد الشعراء الشباب بتعبيرات أصيلة عن الوطن والبيئة، ويحفظ مفردات وتراكيب أصيلة تعين على صقل القصيدة الشعبية بلغة سليمة منسجمة مع التطوّر، ويوثّق علاقة القيادة والشعب والمواقف الوطنية والإنجازات الحضارية.



وانطلاقاً من هذا الاهتمام، بدأ العبدان الكتابة عن مختلف جوانب الشعر الشعبي في العام 2012، وأصدرها في كتاب «مقالات في الشعر الشعبي» في العام 2022 الذي حظي بإقبال واسع داخل الإمارات وخارجها، على أن يصدر الجزء الثاني منه بعد عشر سنوات من الأول، أي في العام 2032.



ويعد العبدان من أهم الباحثين الذين يثرون برنامج «ليالي الشعر» بعلمهم، من خلال مشاركاته المتكررة في نسخه المتعاقبة، وعليه فهو يرى أن للبرنامج أثراً كبيراً في تنشيط المشهد الثقافي الإماراتي، ولا سيما الأدب الشعبي الذي يتصدره الشعر بوصفه أدب العرب الأول، يليه السرد والحكايات والروايات والأمثال الشعبية التي تحضر في المداخلات وجلسات القهوة العربية، وتعتمد عليها حتى فرق الفنون الشعبية في عروضها.



ثراء

وفي هذا السياق، يستحضر العبدان اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالشعر منذ بدايات النهضة في أبوظبي والإمارات، مشيراً إلى أن البرنامج الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية يجمع بين إلقاء الشعر الإماراتي والنبطي، والعزف على الربابة، والمداخلات النقدية والبحثية، وتوفير منصة لاقتناء الدواوين والدراسات، ما يجعله محطة تستقطب الشعراء والمهتمين من داخل الدولة وخارجها.



ومن أبرز محطات العبدان في البرنامج، الذي شارك فيه في العين والظفرة ندوة أُقيمت في مهرجان الظفرة للكتاب في العام 2023 حول قصائد الشاعر علي بن أحمد الكندي المَرر، نجل الشاعر والملحّن وعازف الربابة الراحل أحمد بن علي الكندي المَرر، الذي تعاون مع الفنان الراحل جابر جاسم في أغنيات خالدة مثل «سيّدي يا سيّد ساداتي»، و«شدّوا العربان بالكلّي»، و«رمتني من عيونك بندقيّه».



2024

وذكر العبدان أنه اطّلع في 7 مارس 2024 في المكتبة الملكية الدنماركية على أرشيف التسجيلات الصوتية التي وثّقها الإثنوموسيقي (لقب يُطلق على العالِم المتخصص بموسيقى الشعوب) الدنماركي بول روفسينغ أولسن في ستينيات القرن العشرين في دولة الإمارات، ووجد من بينها تسجيلات لأحمد بن علي الكندي وهو ينشد ويعزف على الربابة، معتبراً أن الندوة، التي نظمها برنامج «ليالي الشعر» في «مهرجان الظفرة للكتاب» في العام 2023 حول قصائد الشاعر علي بن أحمد الكندي المرر بمشاركة شقيقه عازف الربابة محمد بن أحمد الكندي وتناول القيم الجمالية في أشعار علي بن أحمد الكندي، شكّلت امتداداً حياً لما ورثاه عن والدهما من إجادة الشعر والإنشاد على الربابة.



وأثنى العبدان على التفرد الذي ميّز هذه الدورة من الجلسات عبر استضافة أبناء عدد من أعلام الشعر الشعبي الإماراتي، ومنهم جمعة بن ربيع بن ياقوت، وسعيد بن ثاني بن عبود الفلاسي، وعجلان بن سالم الجمري، وعبد الباري بن محمد بن سوقات، وعلي بن أحمد بن علي الكندي، موضحاً أن استحضار الذكريات مع الحاضرين كشف عن أسرار ومناسبات نُظمت فيها قصائد معروفة، والردود عليها، ومن لحّنها وغنّاها، وكيف انتقلت بعض النصوص إلى الأغنية.

واستشهد بزيارة الفنان علي بن روغة إلى بيت ربيع بن يعقوب لتلحين إحدى القصائد؛ وهو ما يشكّل قيمة كبيرة للباحثين في تاريخ الأغنية الشعبية الإماراتية، أمثاله، فهو مهتم بتاريخ كتابة الأغنية الشعبية في الإمارات، ويهمه أن يعرف هذه الخلفيات، مشيراً إلى أنه تبادل مع المشاركين أرقام التواصل لمعرفة بعض المعلومات عن قصائد آبائهم وظروف تلحينها وغنائها، حتى إن أحدهم قال له إنه سيصطحبه في زيارة إلى قدامى أصحاب شركات التسجيل في دولة الإمارات التي سجلت أسطوانات قديمة لهؤلاء المطربين.



سمات

وتنوّعت محاور الجلسات لتشمل الأدب الشعبي عموماً باعتباره الإطار الأوسع للشعر الشعبي، ثم الغوص في تفاصيل الشعر الشعبي نفسه من حيث المجاريات والمشاكيات، والبحور والأوزان والقوافي المحببة لكل شاعر، إلى جانب سمات شخصية كل شاعر وأسلوبه الخاص في صياغة قصيدته.

كما امتد النقاش إلى الأغنية الشعبية ومسارات تلحينها؛ إذ كان بعض الشعراء يقدمون قصائدهم جاهزة بلحنها لكي يطوّرها المطرب لاحقاً، كما في تجربة سالم الجمري، أو في مسار تلحين قصائد عبدالله بن ذيبان الذي يتناوله ابن أخته سلطان الرفيسا.



ويلفت العبدان إلى أن هذا التطوير من داخل التراث يمثل منهجاً أصيلاً يوازي عمل الباحث الموسيقي المصري الدكتور مصطفى سعيد في تطوير القصائد والأدوار القديمة من جذورها من دون استيراد من الخارج، ويستحضر تجربة سيد درويش في استلهام ألحان العامة وأغاني العمل؛ وهو ما ينعكس محلياً في اعتماد المطربين على فنون كالونة والسجع والتغرودة لتأصيل ألحانهم ومنحها قبولاً أوسع في المجتمع والثقافة الإماراتية.



ويهتم مركز أبوظبي للغة العربية بالشعر النبطي بوصفه الوعاء الحافظ للذاكرة الوطنية واللسان الصادق الذي عبّر من خلال الأجيال عن قيم السنع، والانتماء، والاعتزاز بالوطن وقيادته الرشيدة.

وقد استطاعت القصيدة النبطية في دولة الإمارات أن تتحول إلى جسر للتواصل الثقافي والحضاري، ما ينسجم مع استراتيجية المركز والمهرجان.