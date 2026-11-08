متحف المستقبل يحتفي الثلاثاء بنجوم العدسة

ساعات قليلة تفصلنا عن لحظات الترقب والدهشة التي تنتظرها مجتمعات المصورين حول العالم، إنها لحظة إعلان الفائزين بحفل تتويج الفائزين بالدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في متحف المستقبل بدبي، الثلاثاء، في أمسية اعتادت الوفاء بعهودها، وإسعاد المجتهدين بمكآفات مجزية تنسيهم مسيرة طويلة من الجهد والتعلم والتجارب ومقاومة أطياف اليأس وتأثيرات المحاولات غير الموفقة! إنها سهرة معطرة بباقات مذهلة من الروائع الفنية التي ستتوج بالجوائز الفوتوغرافية الأكبر في العالم.



14 مناسبة سابقة، كانت شاهدة على أن الوقوف على مسرح جوائز هيبا، لحظة فاصلة في حياة كل من عاشها، فلا شيء قبل هذه اللحظة يشبه ما بعدها! تحول جذري شامل في تفاصيل حياة الفائز، شكلاً ومضموناً، والأهم من ذلك، أن تقديره الذاتي لنفسه.. يتغير! تقييمه الشخصي لقدراته وموهبته واستحقاقيته.. يختلف! حتى اسمه الذي أحبه واعتاده وتأقلم على مساحات انتشاره.. سيسافر خلال ساعات لجميع قارات الأرض ويصبح «نموذجاً» لآلاف المصورين العاشقين للإبداع والمنافسة والفوز.



عنوان الدورة الخامسة عشرة للجائزة هو «الأسرة» وهو المحور الرئيس للدورة، بجانب محور «التصوير الرياضي»، والمحور العام بشقيه «الملون والأبيض والأسود»، ومحور «الأحلام برؤية الذكاء الاصطناعي»، ومحور «ملف مصور». و سنتعرف على الأعمال الفائزة بجميع المحاور، وكما نعلم جميعاً.. لكل صورة مدهشة قصة قد تفوقها إدهاشاً! ولكل لقطة فائزة حكاية مشوقة قد تلتصق بأذهان الجمهور أكثر من اللقطة نفسها!



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تكريم هيبا للفنون البصرية.. تكريم لأرقى نماذج التواصل الإنساني

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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