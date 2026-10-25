الدكتور علي محمد.. عبقرية تبسيط التقنية

توَّجت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المصور ورائد الأعمال السوري الدكتور علي محمد، بجائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي للدورة الخامسة عشرة، تقديراً لدوره البارز في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا المتقدمة والفنون البصرية باللغة العربية، وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا المعقدة للمبدعين.

في دبي أرض المبدعين، أسس الدكتور «علي محمد» أكاديمية TechMission لتوفير دروس وورش عمل رقمية مجانية تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في التصوير الفوتوغرافي، وسد الفجوة المعرفية في المجتمعات الإبداعية حول كيفية التعامل مع «ضوضاء» البيانات والتركيز على الجودة البصرية. كما يشغل الدكتور علي أيضاً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «HOC»، التي تجمع بين التوجيه الإبداعي والقيادة الاستراتيجية والرؤية الريادية. وتحت قيادته، تعمل الشركة على تطوير محتوى سردي مكتوب وبصري، للعلامات التجارية والجهات الحكومية والمشاريع والمبادرات التراثية.

يشارك الدكتور علي معرفة عملية تجمع بين الخبرة التقنية والرؤية الإبداعية، ما يساعد المصورين وصنّاع الأفلام على صقل مهاراتهم وتطوير لغتهم البصرية وممارسة حرفتهم بثقة وأهداف واضحة، بجانب اهتمامه المنصب على استكشاف العلاقة التي تربط بين الناس والأماكن والحياة البرية والثقافة. تجمع أعماله بين الدقة التقنية والنهج الوثائقي، حيث يلتقط لحظات عميقة ويكشف عن قصص وتفاصيل وتجارب إنسانية قد لا يلحظها الآخرون. ومن خلال عدسته، يتجاوز التصوير كونه مجرد شكل من أشكال الفن، ليصبح وسيلة للتوثيق والتفسير والحفظ.

عبقرية صناعة محتوى يجمع بين الجودة والبساطة.. تستحق كل التقدير

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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