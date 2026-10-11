مُحكِّمو «القوة».. نُخب فنية عالمية

أعلنت هيبا انتهاء أعمال التحكيم للدورة الخامسة عشرة «القوة»، وكعادتها بعد هذا الإعلان، تكشف عن هوية أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، وهم مجموعة منتقاة من الأسماء الدولية المرموقة في مجالات التصوير والتحكيم وتحرير الصور. فمن إيطاليا هناك «إيفان بيدريتي» مصور الطبيعة الفائز بجائزة سوني العالمية وأكثر من 40 جائزة دولية أخرى. ومن الولايات المتحدة الأمريكية، هناك المُحرّر الفوتوغرافي المخضرم «كورت موتشلر» وهو من أبرز كوادر مجلة ناشيونال جيوغرافيك، وهو يدرّس الصحافة التصويرية في كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة.

المصور الرياضي الألماني الشهير «لاسي بيريني» كان ضمن المُحكِّمين أيضاً، بخبرة تزيد عن أربعة عقود في توثيق عالم الرياضة. وتغطية لـ19 دورة أولمبية و10 بطولات لكأس العالم لكرة القدم. من الكويت هناك مصور الوثائقيات وحياة الشارع «سامي الرميان» بخبرة تزيد عن 20 عاماً في الإعلام المرئي وإنتاج الأفلام الوثائقية، وأعمال منشورة في كبريات الدوريات العالمية، سامي هو أيضاً مؤسس منحة «فوتو هيومانيتي» (PHG)، وهي مبادرة دولية تدعم المصورين في إنشاء مشاريع وثائقية إنسانية مؤثرة.

المصور الأمريكي «سانتياغو ليون» هو رئيس قسم التثقيف والتوعية في مبادرة أصالة المحتوى التي تقودها شركة أدوبي. وبصفته نائب الرئيس ومدير قسم التصوير في وكالة أسوشيتد برس، قاد فريق التصوير للفوز بثلاث جوائز بوليتزر. أيضاً هناك المصورة الصحفية الأمريكية «تارا تودراس وايتهيل» الفائزة بجائزة World Press Photo وجائزة جيمس فولي للتقارير الصحفية. المصور الصحفي البولندي المرموق «توماش توماشيفسكي» الحاصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في وارسو، والمتخصّص في التصوير الوثائقي والصحفي، كان أيضاً ضمن فريق التحكيم المتميّز لهذه الدورة.

فلاش

الكفاءة والتنوّع.. علامة مُسجلة لهيبا في مجال التحكيم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae