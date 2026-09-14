شُعلة الفكرة.. وتباينات الفوز



بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، اختُتمت مسابقة التصوير لموسم شجرة الشعلة، والتي احتفت بأجمل اللقطات التي عكست روح الموسم وجَمَاليات شجرة الشعلة بعدسات المشاركين. 3 أعمال فائزة تم الإعلان عنها ونالت إعجاب الجمهور، لكن الصورة الفائزة بالمركز الأول كان لها قصة مختلفة عن روتين المسابقات.

صورة المصور الهندي جاسيل بيرلاسيري الفائزة بالمركز الأول، حصدت اهتماماً إعلامياً استثنائياً على المستوى الإقليمي والدولي وأثارت حالة من الإعجاب والنقاش في مجتمعات المصورين، والسبب – من وجهة نظرنا – ليس فوزها بالمركز الأول فقط. نرى في الصورة «هدية حكيم» لاعبة كرة القدم الاستعراضية، مرتديةً عباءةً وحجاباً باللون الأحمر، الذي تم اختياره بعناية ليتناغم مع لون أزهار الشجرة، بينما تتلاعب بـ«كُرة تريوندا»، وهي الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026.

لمعان الفكرة بذهن جاسيل جاء بعد استبعاده تقديم صورة تقليدية للشجرة، فقد قرّر بناء الصورة حول رسالة قوية ومُحدَّدة! تقديم شجرة الشعلة كرمز للأمان وتمكين المرأة، فهي تُزهر في دولة الإمارات تماماً كما يُتاح للجميع هنا - ولا سيما النساء - المجال للنمو والازدهار واقتناص الفرص. التُقِطت الصورة في منطقة «الجداف ووك» في الخامس من يوليو، تزامناً مع أجواء كأس العالم، وبالفعل فاز جاسيل بالجائزة الكبرى وقدرها 15 ألف درهم، وكانت هذه أول مسابقة للتصوير يشارك فيها على الإطلاق، وقد عبَّر عن امتنانه العميق لهيبا و«دبي للثقافة» على هذه الفرصة والذكرى الثمينة.

بعيداً عن العوامل الفنية للصورة، هناك رؤية مختلفة وواضحة تعتمد على دمج عددٍ من العناصر، وتضمين رسائل قوية تمنح العمل حضوراً بصرياً أقوى.. وارتباطاً عاطفياً أكبر بعقل المشاهد.

فلاش

كل صورةٍ تعلق بالذهن ناجحة.. والعكس ليس صحيحاً!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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