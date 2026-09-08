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فوتوغرافيا

صورة اليوم.. الاستدامة والتراث

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البيان

حفلت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي اختتم مؤخراً، ببرامج متنوعة، تعكس حكايات تراث دولة الإمارات وقصصها الإبداعية العصرية، بجانب ما تتميز به طبيعتها وبيئتها من سمات وتتضمنه من كائنات. وفي الصورة تظهر مجموعة من طيور الحبارى التي استقطبت الزوار من جميع الأعمار.