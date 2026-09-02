سيمفونية الجمال والاستدامة

تتألق سيمفونية الطبيعة البكر في دبي بأبهى الأنغام والقصص بينما تعانق نثار جمال الكائنات وروح الحداثة والتطور والإبداع الفريد في أنحائها. وفي السياق، تبدو مشهديات محمية المرموم وتفاصيلها وسماتها أبلغ وألمع نماذج تجارب الاستدامة الملهمة، الرائدة، التي تحتضنها حاضرة نوعية تحفل بصنوف الابتكار والتجديد والتقدم في المجالات شتى.





تصوير: دينيس مالاري تصوير: دينيس مالاري