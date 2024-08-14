«مفاجآت صيف دبي».. تجارب غنية بفنون الطهي العالمية

المصدر: دبي ــ «البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال «مفاجآت صيف دبي 2024» من 23 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، ليسلط الضوء على مشهد تناول الطعام النابض بالحياة في مدينة دبي، حيث تكشف أكثر من 60 وجهة لتناول الطعام في دبي عن قوائم مصممة خصيصاً لتقديم تجارب تناول طعام لا تضاهى.

ويحتفي أسبوع الصيف للمطاعم، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر لمدة 10 أيام، بالمطاعم المتنوعة في المدينة، ويشكل فرصة مثالية لعشاق الطعام من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتجارب تناول طعام استثنائية تعزز مكانة دبي على خريطة فنون الطهي العالمية، حيث تلبي مجموعة استثنائية من المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً، جميع الأذواق بأفضل الأسعار. وسيحظى عشاق الطعام بفرصة الانطلاق في تجارب مميزة مليئة بالنكهات المميزة وابتكارات فنون الطهي.

ويقدم أسبوع الصيف للمطاعم للجميع فرصة رائعة للاستمتاع بزيارة المطاعم الحائزة على جوائز، بما في ذلك مطعم «11وودفاير» الحائز على نجمة ميشلان والذي يحتل المركز 14 على قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم مفهوماً فريداً من نوعه مع مجموعة من المأكولات المشوية، ومطعم «ريف تايم آوت ماركت» التابع للشيف ريف كوشياكي ملك «الرامن» في دبي، والحاصل على تصنيف بيب جورماند 2024 من ميشلان لمطعمه في دبي هيلز، حيث يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتشكيلة لذيذة من الأطباق.

ويمكن لرواد المطاعم الاستمتاع بأشهى مأكولات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط خلال أسبوع الصيف للمطاعم، حيث تنتظرهم الأطباق التركية في مطعمي «بيش تركيش كيتشن» و«سيرالي»، حيث سيقدمان مشاوي لذيذة في أجواء رائعة. ويمكن لعشاق المطبخ الإيطالي التوجه إلى مطاعم «سوشيال» و«إل باستايو» و«إيزولا ريستورانتي إيتاليانو»، و«تراتوريا» و«فينشي ريستورانتي» للحصول على تجربة تناول طعام مريحة.

كما تتوفر الأطباق اليونانية الكلاسيكية في مطعم «آلا جريك – تايم آوت ماركت». ويمكن لعشاق المطاعم الانطلاق في رحلة عبر المدن الأوروبية خلال أسبوع الصيف للمطاعم، حيث تنتظرهم تجربة فرنسية في مطعم «بيسترو دي آرت»، و«كوكلي فرنش بيسترو وبيف بيسترو»، و«باسكال تيبر». ويحتفي مطعم الفنار بالمأكولات الإماراتية المحلية.

حيث يمكن الاستمتاع بالأطباق التقليدية الأصيلة، في ما يشكل بيت الشاي العربي وجهة مثالية للباحثين عن تجربة تناول طعام محلية مريحة. ويقدم مطعم «إيوان» مزيج رائع من المأكولات العربية والشرقية. وترحب وجهات تناول الطعام في مختلف أنحاء المدينة بالجميع لتذوق المأكولات اللذيذة من مختلف أنحاء قارة آسيا. ويمكن العثور على الأطباق الإندونيسية الأصيلة في مطعم «أنداليمان».