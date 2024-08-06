مركز دبي المالي.. أجواء ترفيهية ونكهات عالمية

المصدر: دبي ــ البيان

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أنشطة وفعاليات متنوعة تقدمها دبي خلال الصيف لزوارها وسكانها ليقضوا أروع الأوقات على أرضها وفي مختلف وجهاتها الفريدة.

وفي السياق يقدم مركز دبي المالي العالمي تشكيلة متنوعة من تجارب الطهي العالمية المتنوعة، ويوفر لزواره أجواء ترفيهية ممتعة. وقد افتتح مؤخراً في المركز المخبز البريطاني الشهير «بريد اهيد»؛ ويقدم تشكيلة من أصناف الخبز والمخبوزات والكعك محلي الصنع، المحضرّة بالطرق التقليدية الشهيرة.

ويتيح مركز دبي المالي العالمي إمكانية الاستمتاع بتجارب غداء العمل الحصرية في العديد من وجهاته المميزة، مثل مطعم «ميني براسيري» في فندق فور سيزونز مركز دبي المالي العالمي. وتشمل أبرز أطباق المطعم تارتار التونة من إبداع الشيف العالمي مايكل مينا. وبالنسبة لمن يبحثون عن مزيج من النكهات المتوسطية والشرق أوسطية، يقدم مطعم «آلايا» تجربة غداء عمل فاخرة. ويصحب مطعم «آلايا» ضيوفه في رحلة طهي غامرة.

أما «كافيه بيلج»، في مركز دبي المالي العالمي يتميز بلمسة بلجيكية لا تقاوم، مما يضمن تجربة طعام ممتعة ومتنوعة.