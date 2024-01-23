"هزار هوت كوتور" تستعدّ لإطلاق مجموعة فساتين الزفاف لموسم خريف وشتاء 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دار الأزياء الراقية "هزار هوت كوتور"، العلامة التجارية الرائدة في ملابس الزفاف المميّزة بالأناقة المطلقة والتنفيذ الحِرفيّ الدقيق، تستعدّ لإطلاق مجموعة فساتين الزفاف لموسم خريف وشتاء 2024، والتي تحمل عنوان "العصر الذهبي"، والمرتقب الكشف عنها خلال "عرض هزار هوت كوتور المصغّر" المذهل الذي سيُقام يوم الجمعة 19 يناير 2024.

مجموعة فساتين الزفاف التي تضمّها تشكيلة "العصر الذهبي" هي بمثابة قصيدةٍ ترويها "دار هزار" بأسلوبها الفخم، وتشكل مساراً جديداً في مفاهيم وجماليات أزياء الزفاف، وترتقي بها إلى مستوىً غير مسبوق من الفخامة، بفضل تصاميم عصرية تتوّجها حِرفيةٌ متقنة. كلّ قطعة في هذه المجموعة تأتي شاهداً على الإبداع الذي تنفرد به هذه العلامة التجارية، حيث جرى تصميمها لاستحضار الأنوثة المطلقة، مع لمسةٍ عصرية تجسدها الفساتين المذهلة المزدانة بالريش وبطبقاتٍ من بتلات الحرير وأنسجة الدانتيل الدقيقة والتول المتلألئ.

تشكل مجموعة التصاميم المتنوّعة الحاضرة في هذا العرض المصغّر، احتفاليةً خاصة من "هزار هوت كوتور" بأناقة أزياء الزفاف، وكذلك بمفاهيم الفخامة العصرية، من خلال فساتين خيالية الشكل، مميّزة بخطوطها البديعة ولمساتها الحديثة. تجسّد هذه المجموعة عمق الفخامة والتوازن الدقيق بين التصاميم الحديثة والإتقان والحِرفية التي تنفرد بها "دار هزار"، من خلال الجمع بسلاسةٍ بين الرقيّ والأناقة، وهو ما سيلمسه الحضور في هذا العرض الذي يشتمل على فساتين زفاف رائعة تناسب كل عروس، وتلبّي مختلف الأذواق العصرية.

تشتهر "هزار هوت كوتور" بتصاميمها المبتكرة وخدماتها الحصرية، وهي أكبر مبتكر ومنتج لفساتين الزفاف في منطقة الخليج. يقع البوتيك التابع لها في فيلا مبهرة على شاطئ البحر في دبي، ويضمّ مجموعةً واسعة من فساتين الزفاف الفريدة من نوعها، لكلٍّ منها تصميمه الفريد من نوعه، ويتمّ إنتاجه لمرةٍ واحدة فقط، بما يضمن حصول كل عروس على فستان زفافٍ حصريّ لا مثيل لها، يتوّج فرحة عمرها.

كلّ عروس تبحث عن فستان زفاف استثنائيّ بكل ما للكلمة من معنىً، ومصمّم خصيصاً لها، ومصنوع بأعلى معايير الحِرفية والعناية والاهتمام بأدقّ التفاصيل، ينتظرها "عرض هزار هون كوتور المصغّر"، الحدث المرتقب الذي طال انتظاره، والذي سيُقام في فيلا 476- جميرا 3- شارع الساقي؛ دبي، في 19 يناير، بدءاً من الساعة 5:30 مساءً. لا تفوّتوا حضور أمسية عنوانها الفخامة والأناقة المطلقة، تجسد تفاني "دار هزار" المشهود لها خلال مسيرة نجاحاتها المتواصلة، وتؤكد التزامها الثابت بنشر الجمال والإتقان في أبهى صورة. تتوفّر للضيوف خدمة صف السيارات، ما يعد بتجربةٍ ممتعة تقوم على الاهتمام والفخامة منذ لحظة وصولهم.

​