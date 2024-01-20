مسلسلات الأزياء موضة على منصات البث التدفقي

المصدر: باريس - أ ف ب

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تبدأ منصات البث التدفقي توفير تشكيلة من الأعمال، التي تتناول عالم الأزياء، وأول الغيث المسلسل الإسباني «بالنسياغا»، الذي ينطلق الجمعة على «ديزني+»، والمسلسل الأمريكي «ذي نيولوك» المخصص لكريستيان ديور، ابتداء من 14 فبراير على «آبل تي في».

وتعلن «ديزني +» أيضاً قريباً عن توفير مسلسل بعنوان «ذي كايزر» عن كارل لاغرفيلد، وصل إنتاجه إلى المراحل النهائية، وسيكون المصمم الألماني الراحل أيضاً محور وثائقي من أربع حلقات على قناة «كانال +»، من إخراج غيّوم بيريز، وآن سولين دوغيه.

في «بالنسياغا» (ست حلقات) و«ذي نيولوك» (عشر حلقات)، تتواجه رؤيتان في حقبة غيّرت وجه أوروبا، واحدة تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، والثانية إلى ما بعدها.

وكان بالنسياغا، وهو نجل صياد سمك وخياطة، اكتسب أصلاً شهرة في إسبانيا، حيث خاط وهو بعد في الثانية عشرة فستاناً لماركيزة دي كاسا توريس، وبعد عقود في عام 1960 تولى تصميم فستان زفاف حفيدتها، ملكة بلجيكا فابيولا.

ويتولى الممثل الإسباني ألبرتو دي خوان تجسيد شخصية بالنسياغا المهووس بعمله.

أما كريستيان ديور (1905-1957) الذي يتمحور عليه مسلسل «آبل تي في» فأثار ضجة كبيرة عام 1947 من خلال «المظهر الجديد» («نيو لوك»)، الذي كان بمثابة تجديد في عالم الأزياء بعد الحرب، ورافق ديور الشاب صعود مفهوم الملابس الجاهزة، الذي بدأ يسود اعتباراً من الستينيات.