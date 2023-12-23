عربات الطعام في دبي.. نكهات عالمية تلبي جميع الأذواق

المصدر: دبي – نهى حوّا

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باتت عربات الطعام مشهداً متكرراً في مناطق دبي الحضرية، وهذه الظاهرة التي اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة، رأى فيها كثيرون إشارة إلى بزوغ ثقافة جديدة في طريقة تناول الطعام، تسعى دبي دوماً إلى تطويرها، وتقديم كل ما يرضي زوارها ليقضوا أوقاتاً ممتعة على ارضها.

هذا عدا تشكيلها خياراً لرواد الأعمال الطامحين لاقتحام صناعة المطاعم وتقديم تجربة فريدة مختلفة تلبي أذواق المستهلكين الأصغر سناً وتفضيلاتهم العصرية بوجه خاص.

أطباق شهية

تلفت صحيفة «هندو» إلى أن تلك المقطورات المتنقلة تسد الفجوة ما بين المطاعم الراقية والشعبية في دبي، وهي تقدم أطباقاً شهية بنكهات عالمية وبأسعار مناسبة. وبناءً على ذلك، يتعين على كل من يريد تنشيط حاسة التذوق لديه، وفق الصحيفة، أن يستكشف هذا الجانب الجديد والمثير من دبي.

حيث تشكل المناطق التي تتواجد فيها هذه العربات ساحات لتناول الطعام، وأن ينغمس في مشهد مقطورات الطعام النابض بالحياة، والذي يحول تناول الطعام إلى تجربة مثيرة.

وذكرت الصحيفة أن دبي باتت تضم مجموعة متنامية من تجارب مقطورات الطعام التي ترضي مختلف أذواق المواطنين والمقيمين والسياح القادمين من مختلف أرجاء العالم، وأوضحت أن مقطورات الطعام لا تقدم وجبات طعام فحسب، بل تجربة مليئة بالنكهات تمزج بين الوجبات السريعة والوجبات المتميزة.

سندويشات

وداخل مقطورات الطعام التي تنتشر على شاطئ البحر أو في أرجاء المدينة، يمكن تناول سندويشات التاكو المحشوة بالجبنة والبرغر اللذيذ وبطاطا الكمأة والمرطبات والأطعمة العربية والمأكولات الهندية، هذا عدا تناول مأكولات تدمج بين مطابخ عدة، كدمج طبق الكاري التقليدي مع شاورما البحر المتوسط، أو سندويشات التاكو بالدجاج المتبل مع صلصلة محلية الصنع، أو الطهي الياباني مع طعام أمريكا اللاتينية، كما أن بعض مقطورات الطعام تقدم مرطبات صحية أو خالية من الغلوتين.

إطلالات

وتلفت الصحيفة، في هذا السياق، إلى أن بعضاً من تلك المقطورات تحول إلى مطاعم ثابتة مكيفة مع طاولات في دبي بعد أن حقق شهرة واسعة، وبعضها الآخر حقق شهرة على «انستغرام» لتشكيله عملاً فنياً بحد ذاته بألوانه النابضة وزخرفته، فيما يقدم غيرها إطلالات رائعة وإيقاعات موسيقية مع مواقف سيارات مجانية.

وتذكر، كمثال، ساحة المأكولات «لاست اكزيت» في دبي باعتبارها ملاذاً لتذوق الطعام، حيث يمكن داخلها التنزه في الهواء الطلق أو تناول الطعام في السيارة، خاصة مع وجود 60 مقطورة للاختيار بينها.

لافتة إلى أن تلك الأكشاك تمثل محطة أحلام عشاق الطعام، بين مطاعم البرغر وأكشاك التاكو ووفرة أطعمة الشارع العربي، وتحظى المواقع التي تنتشر فيها هذه المقطورات بخدمات متكاملة بما في ذلك ، نقاط شحن السيارات الكهربائية وأجهزة الصراف الآلي ومواقف فسيحة للسيارات، وخلفيات مثالية لصور «انستغرام» تعززها أضواء النيون.