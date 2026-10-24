أسبوع دبي للموضة.. تصاميم عصرية برؤى عالمية



شهد اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة في نسخته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2027، عروضاً غنية سلطت الضوء على رؤى عالمية ومصممين ببصمة إبداعية متفردة في تصميم أزياء العطلات والموضة العصرية والأزياء الراقية.



ويستمر أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي لغاية 26 أكتوبر، حيث يوفر منصة إبداعية تستقطب نخبة من ألمع المصممين من المنطقة والعالم ورواد قطاع الأزياء ووسائل الإعلام، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للموضة والإبداع.



وسلطت علامة «جيجي بوتيك» الضوء على رؤيتها الفريدة في عالم الموضة، عبر تشكيلة مختارة من إبداعات مصممين عالميين في صالة «جيجي» في أسبوع دبي للموضة. وقدم العرض الحصري مجموعة من التصاميم الجاهزة، والتي تنوعت بين أزياء العطلات والتصاميم العصرية والإكسسوارات اللافتة.

وجمع هذا العرض بين الموضة وحفاوة الاستقبال التي تتفرد بها علامة الضيافة الفاخرة «جيجي بوتيك»، مقدماً لمحة عن المفهوم الفريد لهذه العلامة ورؤيتها المتميزة في عالم الأناقة وأسلوب الحياة.



قدمت علامة الأزياء الأوكرانية «كيل» مجموعتها لربيع وصيف 2027 بعنوان «Genesis»، مسلطة الضوء على رحلة التغيير الداخلي والتعبير عن الذات من خلال الفراشة وتجربتها مع التحول والتجدد.

وتميزت المجموعة التي تحمل توقيع صاحبة العلامة المصممة أولينا كوندراتوفا بتصاميم الكورسيه ذات القصات المحددة والتفاصيل المحكمة ذات الطابع الهندسي، بالإضافة إلى أقمشة الدانتيل الناعم والتول والمخمل والتطريزات المتقنة ثلاثية الأبعاد.

واكتملت هذه الإطلالات مع الكريستالات المطرزة يدوياً وإكسسوارات الشعر ذات التصاميم البارزة والمجوهرات اللافتة، لتجمع بامتياز بين الحرفية العالية والقطع الفنية القابلة للارتداء.



قدمت دار الأزياء الفيتنامية «سكارليت» مجموعتها بعنوان «أوريا»، والتي سلطت الضوء على مفهوم الأنوثة العصرية من خلال تداخل لافت بين الضوء والقوة وفخامة التفاصيل الدقيقة.

وتضمنت هذه المجموعة، التي تحمل توقيع صاحب العلامة لي نغوين، قصات محددة المعالم وتنانير بأقمشة انسيابية وتصاميم بأحجام وأشكال هندسية لافتة، اكتملت مع بلورات بتدرجات اللون الذهبي والتطريزات اليدوية الناعمة والتفاصيل الزهرية ثلاثية الأبعاد والمستوحاة من زهرة الزنبق.



قدمت علامة «جي إن إل كوتور» مجموعتها لربيع وصيف 2027 بعنوان «الحديقة السحرية»، والمستوحاة من الحدائق الساحرة وشاعريتها.

وتجسدت العناصر المستوحاة من النباتات في تصاميم المجموعة من خلال التطريزات اليدوية الدقيقة وتفاصيل الخرز الناعمة وتدرجات ألوان الأخضر النعناعي والوردي الفاتح والأخضر الفستقي والعاجي.

وتميزت إطلالات هذه العلامة بالقصات محددة المعالم والأقمشة الانسيابية والتطريزات المتدلية مع فساتين السهرة الرومانسية وفساتين الزفاف المتألقة، في احتفاء لافت بالأنوثة وفن الحرفية الرفيعة في تصميم الأزياء الراقية.



قدمت «نافسيكا سكورتي» مجموعتها لأزياء العطلات بعنوان «Resort 2027»، والتي تضمنت مزيجاً من الألوان الزاهية والمفعمة بالحياة على خامات من الأقمشة المبتكرة، بلمسات تنبض فرحاً وتجمع بتناغم تام بين النعومة والصلابة والأشكال المستوحاة من الأزهار بتفاصيل معدنية.

وجسدت هذه المجموعة، التي تحمل توقيع المصممتين الشقيقتين نافسيكا وستيفاني سكورتي، رؤية هذه العلامة المميزة التي تحتفي بالتفرد ورابط الأخوة ومفهوم الأناقة العصرية.