946 مليون دولار لقاء 3 رحلات إلى الفضاء

منحت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شركة «سبيس إكس» عقداً بقيمة 946 مليون دولار لتنفيذ ثلاث رحلات إضافية لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، بما يمدد عمليات الشركة المأهولة إلى المحطة حتى عام 2030.

وبموجب العقد الجديد يرتفع إجمالي الرحلات التي تنفذها «سبيس إكس» لصالح «ناسا» إلى 17 رحلة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لعقود نقل رواد الفضاء المبرمة مع الشركة 5.92 مليارات دولار، وفق بيان أصدرته «ناسا»، الجمعة.

ويشمل العقد جميع مراحل الرحلات، من تجهيز رواد الفضاء والمركبات على الأرض، إلى الإطلاق والتشغيل في الفضاء وإعادة الطواقم إلى الأرض، فضلاً عن نقل الإمدادات، والإبقاء على المركبة في المحطة لاستخدامها وسيلة إخلاء طارئة عند الحاجة.

