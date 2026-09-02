يانغ تعين فرح كريدية رئيسة للتحرير

عينت يانغ، المجلة والمنصة الإعلامية المستقلة التي تأسست في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة، فرح كريدية في منصب رئيسة التحرير، مما يمثل فصلًا جديداً ومهمًا للإصدار المحلي مع دخوله المرحلة التالية من النمو‎.‎

تنضم كريدية إلى يانغ بعد فترة عملها كرئيسة لتحرير مجلة ماري كلير العربية‎.‎‏ ومع خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات النشر والأزياء والرفاهية في ‏الشرق الأوسط، فإنها تجلب معرفة عميقة بالمنطقة إلى جانب منظور تحريري دولي‎.‎

يمثل تعيينها علامة فارقة مهمة ليس فقط بالنسبة ليانغ، ولكن لتطور النشر المستقل في المنطقة‎:‎‏ حيث تختار محررة عربية متمرسة المساعدة في تشكيل الفصل ‏التالي من إصدار إماراتي مستقل والبناء على الأساس الإبداعي الذي تم تأسيسه هنا‎.‎

تأسست يانغ في دبي في عام ‏‎2022‎‏ على يد ساندرا يِغيازاريان، وتم إنشاؤها كصوت مستقل ينبثق من العالم العربي، بنظرة عالمية تشمل الأزياء ‏والموسيقى والفن والثقافة‎.‎‏ وقد نمت من مجلة مستقلة تقودها مؤسِستها إلى منصة إعلامية وإبداعية أوسع، حيث تعمل مع بعض المواهب الأكثر ‏تأثيراً في المنطقة إلى جانب الأسماء والعلامات التجارية الدولية الرائدة، ورسخت نفسها كصوت مستقل لجيل جديد من الثقافة العربية‎.‎

مع تولي كريدية القيادة التحريرية، ستستمر يِغيازاريان في منصب المؤسِس والرئيس التنفيذي ليانغ، مع التركيز على النمو الأوسع للشركة، وتطوير أقسام جديدة، ‏والشراكات الاستراتيجية، والتوسع المستمر ليانغ إلى ما هو أبعد من النشر‎.‎

‎"‎هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة ليانغ، وبالنسبة لي شخصياً‎.‎‏ لقد قمت ببناء يانغ بشكل مستقل في دولة الإمارات

العربية المتحدة لأنني اعتقدت أن هناك مساحة لإصدار من هذه المنطقة بصوته الخاص ومنظوره ووجهة نظره الثقافية‎.‎‏ إن جلب شخصية بكفاءة فرح ‏وخبرتها إلى هذه الرؤية يبدو وكأنه لحظة حاسمة في نمونا‎.‎‏ إن ما يجعل هذا التعيين ذا مغزى بشكل خاص هو رؤية محررة بخبرة فرح تختار ‏إصداراً محلياً ومستقلًا لفصلها التالي‎.‎‏ إن ذلك يقول شيئاً عن المدى الذي وصل إليه النشر الإقليمي، والأهم من ذلك، إلى أين يتجه‎.‎‏ كما أنه ‏يمنحني

المساحة للتركيز على ما سيأتي بعد ذلك‎:‎‏ تنمية الأعمال التجارية، وتطوير أقسام وشراكات جديدة، ونقل ما

بنيناه في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلته التالية‎.‎‏ لم أستطع التفكير في شخص أفضل من فرح للمساعدة في تشكيل وجهة يانغ التالية‎".‎

ساندرا يِغيازاريان، المؤسِس والرئيس التنفيذي، يانغ

بالنسبة لكريدية، يمثل الانضمام إلى يانغ فرصة للمساعدة في تشكيل مستقبل مطبوعة تأسست في المنطقة مع الاستمرار في توسيع أهميتها الدولية‎.‎

‎"‎أنا متحمسة للغاية للانضمام إلى يانغ وبدء هذا الفصل التالي‎.‎‏ إن أكثر ما يثير حماسي هو فرصة قيادة إصدار إماراتي مستقل ومحلي في ‏لحظة لم يبدُ فيها الصوت الإبداعي لهذه المنطقة أكثر صلة بالواقع على مستوى العالم من أي وقت مضى‎.‎‏ لقد بنت يانغ هوية متميزة، متجذرة ‏هنا ومع ذلك فهي طموحة ودولية في نظرتها‎.‎‏ إنني أرى إمكانات هائلة فيما ابتكرته ساندرا والفريق، وأتطلع إلى البناء على هذا الأساس معاً‎:‎‏ ‏تعزيز الصوت التحريري ليانغ، ودعم المواهب والأفكار التي تشكل ثقافتنا، والانتقال بالمنصة بثقة إلى مرحلتها التالية‎".‎‏ فرح كريدية، رئيسة التحرير، يانغ

تحت القيادة التحريرية لكريدية، ستستمر يانغ في دعم الأصوات الراسخة والناشئة من جميع أنحاء العالم العربي والمهجر، مع تعزيز شبكتها ‏الإبداعية الدولية ومكانتها عند التقاطع بين الأزياء والموسيقى والفن والثقافة المعاصرة‎.‎

يمثل التعيين مرحلة جديدة في تطور يانغ من إصدار إماراتي مستقل إلى شركة إعلامية وإبداعية متنامية، مع

قيادة مخصصة عبر عملياتها التحريرية والتجارية‎.

تتولى فرح كريدية منصب رئيسة تحرير يانغ اعتباراً من أيلول ‏‎.2026‎‏ تبقى ساندرا يِغيازاريان ‏في منصب المؤسِس والرئيس التنفيذي ليانغ‎.‎‏ نبذة عن يانغ

يانغ هي منصة إعلامية وإبداعية إماراتية ذات ملكية مستقلة تجمع بين الأزياء والموسيقى والفن والثقافة المعاصرة من خلال القنوات ‏التحريرية والرقمية والاجتماعية، والمشاريع الإبداعية والتجارب الثقافية‎.‎

تأسست يانغ في دبي في عام ‏‎2022‎، وهي تسلط الضوء على الأشخاص والأفكار والحركات الإبداعية التي تشكل الثقافة المعاصرة في جميع ‏أنحاء العالم العربي والمهجر، وتربط منظوراً إقليمياً متميزاً مع جمهور عالمي‎.‎‏ تأسست يانغ من المنطقة وبنظرة دولية، وتعمل مع المواهب ‏والمبدعين والعلامات التجارية الإقليمية والدولية الرائدة مع الاستمرار في تطوير صوت أصلي ومستقل لجيل جديد من الثقافة العربية‎.‎‏ ‏