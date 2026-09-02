يانغ تعين فرح كريدية رئيسة للتحرير

عينت يانغ، المجلة والمنصة الإعلامية المستقلة التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، فرح كريدية في منصب رئيسة التحرير، مما يمثل فصلًا جديداً ومهمًا للإصدار المحلي مع دخوله المرحلة التالية من النمو.
تنضم كريدية إلى يانغ بعد فترة عملها كرئيسة لتحرير مجلة ماري كلير العربية. ومع خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات النشر والأزياء والرفاهية في الشرق الأوسط، فإنها تجلب معرفة عميقة بالمنطقة إلى جانب منظور تحريري دولي.
يمثل تعيينها علامة فارقة مهمة ليس فقط بالنسبة ليانغ، ولكن لتطور النشر المستقل في المنطقة: حيث تختار محررة عربية متمرسة المساعدة في تشكيل الفصل التالي من إصدار إماراتي مستقل والبناء على الأساس الإبداعي الذي تم تأسيسه هنا.
تأسست يانغ في دبي في عام 2022 على يد ساندرا يِغيازاريان، وتم إنشاؤها كصوت مستقل ينبثق من العالم العربي، بنظرة عالمية تشمل الأزياء والموسيقى والفن والثقافة. وقد نمت من مجلة مستقلة تقودها مؤسِستها إلى منصة إعلامية وإبداعية أوسع، حيث تعمل مع بعض المواهب الأكثر تأثيراً في المنطقة إلى جانب الأسماء والعلامات التجارية الدولية الرائدة، ورسخت نفسها كصوت مستقل لجيل جديد من الثقافة العربية.
مع تولي كريدية القيادة التحريرية، ستستمر يِغيازاريان في منصب المؤسِس والرئيس التنفيذي ليانغ، مع التركيز على النمو الأوسع للشركة، وتطوير أقسام جديدة، والشراكات الاستراتيجية، والتوسع المستمر ليانغ إلى ما هو أبعد من النشر.
"هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة ليانغ، وبالنسبة لي شخصياً. لقد قمت ببناء يانغ بشكل مستقل في دولة الإمارات
العربية المتحدة لأنني اعتقدت أن هناك مساحة لإصدار من هذه المنطقة بصوته الخاص ومنظوره ووجهة نظره الثقافية. إن جلب شخصية بكفاءة فرح وخبرتها إلى هذه الرؤية يبدو وكأنه لحظة حاسمة في نمونا. إن ما يجعل هذا التعيين ذا مغزى بشكل خاص هو رؤية محررة بخبرة فرح تختار إصداراً محلياً ومستقلًا لفصلها التالي. إن ذلك يقول شيئاً عن المدى الذي وصل إليه النشر الإقليمي، والأهم من ذلك، إلى أين يتجه. كما أنه يمنحني
المساحة للتركيز على ما سيأتي بعد ذلك: تنمية الأعمال التجارية، وتطوير أقسام وشراكات جديدة، ونقل ما
بنيناه في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلته التالية. لم أستطع التفكير في شخص أفضل من فرح للمساعدة في تشكيل وجهة يانغ التالية".
ساندرا يِغيازاريان، المؤسِس والرئيس التنفيذي، يانغ
بالنسبة لكريدية، يمثل الانضمام إلى يانغ فرصة للمساعدة في تشكيل مستقبل مطبوعة تأسست في المنطقة مع الاستمرار في توسيع أهميتها الدولية.
"أنا متحمسة للغاية للانضمام إلى يانغ وبدء هذا الفصل التالي. إن أكثر ما يثير حماسي هو فرصة قيادة إصدار إماراتي مستقل ومحلي في لحظة لم يبدُ فيها الصوت الإبداعي لهذه المنطقة أكثر صلة بالواقع على مستوى العالم من أي وقت مضى. لقد بنت يانغ هوية متميزة، متجذرة هنا ومع ذلك فهي طموحة ودولية في نظرتها. إنني أرى إمكانات هائلة فيما ابتكرته ساندرا والفريق، وأتطلع إلى البناء على هذا الأساس معاً: تعزيز الصوت التحريري ليانغ، ودعم المواهب والأفكار التي تشكل ثقافتنا، والانتقال بالمنصة بثقة إلى مرحلتها التالية". فرح كريدية، رئيسة التحرير، يانغ
تحت القيادة التحريرية لكريدية، ستستمر يانغ في دعم الأصوات الراسخة والناشئة من جميع أنحاء العالم العربي والمهجر، مع تعزيز شبكتها الإبداعية الدولية ومكانتها عند التقاطع بين الأزياء والموسيقى والفن والثقافة المعاصرة.
يمثل التعيين مرحلة جديدة في تطور يانغ من إصدار إماراتي مستقل إلى شركة إعلامية وإبداعية متنامية، مع
قيادة مخصصة عبر عملياتها التحريرية والتجارية.
تتولى فرح كريدية منصب رئيسة تحرير يانغ اعتباراً من أيلول .2026 تبقى ساندرا يِغيازاريان في منصب المؤسِس والرئيس التنفيذي ليانغ. نبذة عن يانغ
يانغ هي منصة إعلامية وإبداعية إماراتية ذات ملكية مستقلة تجمع بين الأزياء والموسيقى والفن والثقافة المعاصرة من خلال القنوات التحريرية والرقمية والاجتماعية، والمشاريع الإبداعية والتجارب الثقافية.
تأسست يانغ في دبي في عام 2022، وهي تسلط الضوء على الأشخاص والأفكار والحركات الإبداعية التي تشكل الثقافة المعاصرة في جميع أنحاء العالم العربي والمهجر، وتربط منظوراً إقليمياً متميزاً مع جمهور عالمي. تأسست يانغ من المنطقة وبنظرة دولية، وتعمل مع المواهب والمبدعين والعلامات التجارية الإقليمية والدولية الرائدة مع الاستمرار في تطوير صوت أصلي ومستقل لجيل جديد من الثقافة العربية.