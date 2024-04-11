صلاح عبدالله: التنوع الدرامي في رمضان مهم جداً

المصدر: القاهرة ـ لمياء علي

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حقق الفنان صلاح عبدالله، نجاحات كبيرة خلال الماراثون الرمضاني، إذ شارك بأكثر من عمل درامي، حيث شارك في «عتبات البهجة» و«العتاولة»، وكلاهما حقق نجاحاً كبيراً ولاقى استحسان الجمهور.

«البيان» التقت صلاح عبدالله، الذي أكد أن التنوع الدرامي مهم جداً خلال رمضان، كما كشف عن تفاصيل مشاركته في «عتبات البهجة»، وكواليس العمل مع كل صناعه وأمور أخرى.

وقال صلاح عبدالله لـ«البيان»: الدور جذبني للغاية، كما أن كواليس العمل مع الفنان القدير يحيى الفخراني، أكثر من رائعة، وتربطني به وزوجته المحترمة لميس جابر علاقة قوية، وسعدت بالتعاون معه، ناهيك عن تعاملي معه منذ سنوات في عمل مهم وهو «سكة الهلالي».

وأضاف: جومانا مراد تمثيلها وأداؤها مميز، وعندما تم ترشيحها للدور سعدت لأن دمها خفيف وممثلة عظيمة وأصبحنا أصدقاء، وأنا تحمست للعمل معها.

وأكد أن التنوع الدرامي مهم جداً خلال رمضان، والأعمال الدرامية ذات الحلقات القصيرة ليست بجديدة على الفن، بل هي منذ سنوات وأبرزها أعمال للفنانين عادل إمام ومحمود ياسين وغيرهم وكانت ناجحة للغاية.

واختتم أنه لا يعتبر نفسه شاعراً، لكنه يحب ويهوى كتابة الخواطر وشعر الزجل، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والأمر ليس مقصوداً.