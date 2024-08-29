عيون الشعر الإماراتي

المصدر: (شعر: المايدي بن ظاهر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يِقُولْ الْفِهِيمْ الْمَايِدِيْ بِنْ ظَاهِرْ

وِالأمْثَالْ يَجْرِيْ مِنْ لِسَاِني مْدِادْهَا(1)

يِغُوشِنْ(2) عَلَى قَلِبْي نِغُوْشٍ(3) لَكَنّهَا

كَمَا غَاشْ مِنْ جَبْلْ الِتّهَامَا(4) جَرَادْهَا

مِنْ امْثَالْنَا لاَ مِنْ تِمَاثِيْلْ غِيْرنَا

قَرَايِنِهَـــا(5) مَحْيُوْزِةٍ(6) عَنْ تِلادْهَــــا(7)

أبَاهِيْ بِهَا الَّرمَّاسْ(8) لَيْ مِنْ تِظْاوِلُوْا

إذَا ظَالْ(9) مِ الرّمّاسْ ظُوْلْ احْتِشَادْهَا

كوْد(10) أنْ فِيْ الَّرمَّاسْ قَلْبٍ مِوَلَّـــعْ

مِنْ الْبِعِدْ حَفَّاظٍ لَهِا وِاسْتِفَادْهَــــا

يِقُوْلُونْ هَذَا بِالْهَوَى كَاْن مُوْلَعْ

بِالاْفَناْنِ فيْ رُوْس الذّوَارِيْ(11) نِشَادْهَا(12)

جِتِيْلْ(13) الْهِوَى عَايَا عَلَى عَالِمْ الِدّوَا( 14)

وِبَذْلْ الأطِبَّا جِدِّهَـــا وِاجْتِهَادْهَـــــا

أقُوْلْ بِيْ مِنْ حُوْلْ عَامِيْنْ لِيْعِــــهْ

أزَاَلتْ عَنْ الْعِيْنِيْنْ لَذّةْ رْقَادْهَــــــا

يِهِجْ(15) مُوْيْ الْمُوقْ(16) مِنِيّ بِعَبْــــــرَهْ

عَلَى صَفحْ خَدّيْ نَاِفيْ الْمَايْ زَادْهَـــا

مِسُوحٍ(17) بِهَا كَفّي مِسُوْحٍ لَعَلّهَــا

تِهَوَّنْ وِهِيْ مِنْ كَثْرَةْ اْلَمايْ زَادْهَــــا

الشــــروح

1: مْدِادْهَا: حبرها

2: يِغُوشِنْ: يتطايرن

3: نِغُوْشٍ: المتطاير من الجراد الكثيف

4: جبل التهاما: جبال تهامة

5: قراينها: دلائلها ومعانيها وما ترمي إليه

6: محيوزة: مأخوذة أو حيزت عن القديم

7: تلادها: قديمها وأصلُها

8: الرِّماس: المتحدثون المتسامرون

9: ظال: اجتمع

10: كود: ربما أو لَعَلَّ

11: روس الذواري: الأماكن أو التلال المرتفعة التي تذرو ترابَها الرياح.

12: نشادها: إنشادها أو التغني بها بصوت جميل

13: جتيل: قتيل

14: عالم الدوا: الطبيب العالم بالأدوية

15: يهِج: يدفع أو يندفع ويجري بسرعة وغزارة

16: المُوق: طرف العين من جهة الأنف

17: مِسوح: يعني ماسح أو أمسح

اختيار وشرح: سالم الزمر