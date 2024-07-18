عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: عوشة بنت خليفة السويدي

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يا خشيف الريّم(1) اْلِمْفِلِّي(2)

شوفِني مِ الحال مِنْسَلِّي(4)

شِلْتْ حِمْلٍ مِتْعِب الشَّلِّي(6)

إنْ يَحَدْتِه(8) ناظري هَلّي(9)

وِاْن شِكِيْتِهْ(11) خِفْتْ اْلِمْجلّي(12)

الخِلِيْ بالنّوم مِتْخَلِّي(13)

دُوْكْ(14) ما في القلب يا خِلِّي

إنْ فَرَضْتُوا جَتْلِيْ يْحِلِّي

لِكْ مَحَلٍّ فِيْه ما حَلِّ

سَيِّدِي يا كامِل الدَّلِّي(16)

لِيْ بِدِهْن العُوْد والْفِلِّي خامْرِهْ

إنْت لَيْ للصَّبّ(3) راحَاتِه

كالقَلَم تَبْرِيْه مِبْراتِه (5)

وِمْرَحَتْ(7) بالحيل قِوّاتِه

وِسْفِحَتْ(10) بالدَّمْعْ عَبْرَاتِه

تَنْطِوِي بِاْلْخِبْثْ نِيَّاتِه

إلِاَّ أنَا ما ذِقْتْ لَذَّاتِه

والذي عندك لِيِه(15) هَاتِه

يِعْلْ عِمْرِكْ تِطْوَلْ أَوقاتِه

يغير حَضْرِة شَخْصِك بْذَاتِه

يا شِفا جَاشي(17) وعِلاّتِه

بالمِسْك(18) هَفّاتِه

اختيار وشرح: سالم الزمر

الشــــروح

1 - خشيف الريّم: صغير الغزال ويسمى خشيف للُطفه ورقته .

2 - اْلِمْفِلِّي:الشارد في الصحراء .

3 - للصب: العاشق.

4 - مِنْسَلِّي: الذاهب الذي لا فائدة فيه او المريض .

5 - مِبْراتِه: الآلة التي تبري القلم تسمى بالعامية برّايِة

6 - الشلي: الحمل.

7 - مرحت: مرحت الدابة قعدت على الارض.

8 - يحَدْتِه : أصلها جَحدتُه أنكرته .

9 - هَلّي: سال دمعه.

10 -سفحت: سفحت الدمع سال دمعها .

11 - شكيته:شكوت منه.

12 - المجلّي: ناقل الكلام.

13 - متخلي: منفرد أو في خلوَة .

14 _ دوك: انظر إلى أو خذ.

15 - هاتِه: احضره لي.

16 _ الدَّلِّي: الحسن والجمال.

17 - جاشي: قلبي أو جوفي .

18 - خامره بالمسك: مختلطة معتقة بالمسك.