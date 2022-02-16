حواس يعلن استرداد آثار مصر المنهوبة ويكشف سر الزئبق الأحمر

المصدر: البيان

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استطاعت مصر استرداد كافة الآثار المنهوبة إبان ثورة يناير عام 2011، هذا ما أعلنه زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار المصري.

وكان المتحف المصري في التحرير شهد يوم 28 فبراير 2011 بعض السرقات جراء حالة الفوضى، وأرسل وقتها المشير محمد طنطاوي قوة من الصاعقة لحماية المتحف.

وكشف حواس أن: "الذي حمى المتحف خلال الثورة هو أن جميع الذين دخلوه لا يعرفون شيئا عن الآثار، وكان هدفهم الزئبق الأحمر".

وتابع: "يوم 28 يناير ذهبت إلى المتحف المصري بالتحرير وفي يدي عصى، وهذا الموقف كان له الفضل في تقلدي منصب وزير السياحة والآثار". وفقاً لموقع "القاهرة 24".

وأوضح حواس أنه "ليس هناك أثر لشيء يدعى الزئبق الأحمر في المقابر، والذي يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة لهم ويشفيهم من الأمراض وجميعها خرافات، والحقيقة أن أي مكان به مومياوات مغلق لفترة طويلة تصل لآلاف السنين، عند فتحه يخرج منه جراثيم غير مرئية، ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود لعنة الفراعنة، التي يرجع إليها البعض أي مكروه يحدث للمنقبين عن الآثار".

وتابع أنه "بخصوص زيارة الشخصيات العامة بمنطقة أهرامات الجيزة، فمن أهم الشخصيات هي الأميرة ديانا والتي تعد أميرة القلوب، وطلبت أن أرافقها في الزيارة وكان ذلك عام 1992، وعرفت منها أنها شغوفة جدا بالأهرامات، وطلبت من الأميرة الذهاب إلى بانوراما الأهرامات لتشاهد جمال المنطقة".