«أيام الشارقة التراثية».. مرافق تسهل تجربة الزوّار

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن جهودها الرامية لضمان تجربة زيارة مميزة وآمنة للجمهور، تخصص «أيام الشارقة التراثية» في دورتها الـ18 عدداً من المرافق والتسهيلات الخدمية والصحيّة والأمنية، حيث تفتح مكاتب متعددة للاستعلامات على مداخل ساحة التراث ومخارجها في قلب الشارقة، وتوفر عيادة طبية وفريق إسعاف فوري، إلى جانب حرصها على إتاحة مقاعد متحركة لذوي الإعاقة وكبار السن، يمكن الحصول عليها من منصة فريق «سمايا» التطوعي.

وحرصاً على تسهيل حركة المرور حول أرض الحدث، خصصت «الأيام» التي تتواصل حتى 10 أبريل المقبل، 490 موقفاً خلف مسرح الشارقة للفنون المسرحية، وأمام مسجد الزهراء، وأمام سوق العرصة، ومركز فعاليات التراث الثقافي- البيت الغربي، بالإضافة إلى خدمة ركن السيارات أمام كل من سوق العرصة ومسرح الشارقة للفنون، كما وفّرت اللّجنة المنظمة ماكينة صراف آلي ATM.

وحرصت اللجنة المنظمة على مشاركة عدد من الفرق التطوعيّة في الدولة (فريق سمايا وفريق ساند)، في تأمين مواقع الفعاليات والعروض وتيسير حركة الجماهير خلال الحدث، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة وأمن الجمهور كافة.