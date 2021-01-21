«نون للفنون» منصة عالمية تحتضن المبدعات

المصدر: الشارقة - البيان

يحتضن نادي سيدات الشارقة في يناير الجاري فعاليات جائزة «نون للفنون» التي ينظمها مركز كولاج للمواهب التابع للنادي؛ في نسختها الرابعة التي تعقد افتراضياً هذا العام تحت شعار «لأنني أستطيع».

حيث استقبلت الجائزة الأعمال الفنية ضمن مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي للمشاركات من كافة الجنسيات التي تجمعها أرض دولة الإمارات، واللواتي تزيد أعمارهن على 18 سنة.

واتخذت الجائزة هذا العام شعار «لأنني أستطيع» تعبيراً عن الظروف الصعبة التي مر بها العالم إثر جائحة «كوفيد 19»، لتعبر اللوحات الفنية عن التأثير الإيجابي للفنانة والفرق الذي أحدثته خلال هذه الأزمة العالمية في دعم الآخرين أو إلهامهم أو منحهم الأمل، والمساهمة في تخطي الصعاب والتحديات.

وشهدت النسخة الرابعة إقبالاً لافتاً، حيث شاركت 240 فنانة من 25 جنسية مختلفة بأعمالهن وإبداعاتهن، التي تأهل منها 36 عملاً فنياً، لعرضها في معرض الجائزة الافتراضي.

وتتمثل فئات الجائزة في المراكز الثلاثة الأولى التي تقرها لجنة التحكيم، حيث سيتم تقديم 7000 درهم للفائزة بالمركز الأول، و5000 درهم للفائزة بالمركز الثاني، و3000 درهم للمركز الثالث. كما خصصت الجائزة فئة «اختيار الجمهور» وقيمتها 2000 درهم، وأتاحت من خلالها الفرصة للجمهور لاختيار العمل المفضل لديهم والتصويت له.

ودعا نادي سيدات الشارقة الجمهور لزيارة المعرض الافتراضي «لجائزة نون للفنون» الذي يقام للمرة الأولى عبر موقعه الإلكتروني www.slc.ae، ويستعرض نخبة أعمال الفنانات الواعدات اللواتي قدمن نتاجاتهن الإبداعية في الفنون؛ وعبرن عن محور وشعار الجائزة.

وأوضحت فاطمة النقبي، مساعد مدير مركز كولاج للمواهب، أن جائزة «نون للفنون» تشكل منصة استثنائية للاحتفاء بالإبداعات النسائية في عالم الفنون. ومساحة لرصد المواهب الواعدة من مختلف الفئات العمرية.

وأضافت أن مشاركات النسخة الرابعة من الجائزة تميزت بتعدد الجنسيات وتنوع الأعمار المشاركة، مما يسهم في تعميق التبادل الثقافي الإنساني.

وبينت أن الجائزة تضع بصمتها الخاصة في المجتمع الإبداعي، وتسهم بدورها في الإلهام الحضاري وتعزيز تدفق المواهب النسائية المبدعة.

وأضافت أن الإعلان عن الفائزين ضمن كافة فئات الجائزة سيتم عبر حفل التكريم الافتراضي الذي سيعقد في 26 من يناير الجاري. موضحة الجهود الكبيرة التي بذلت لإقامة هذه الجائزة خلال هذه الفترة الاستثنائية التي شهدها العالم وموجهة الشكر لكافة المشاركين ولجنة التحكيم والرعاة الداعمين للجائزة: كشخة ولايف ستايل - مجوهرات مميزة.

وجددت الدعوة للجمهور لحضور المعرض الافتراضي للجائزة عبر الموقع الإلكتروني، الذي يتيح المجال للمهتمين بالاطلاع على مساحات الإبداع المعروضة، ويسمح بفرص التلاقي الفني من أي موقع في العالم، وذلك ضمن التكيف مع الظروف العالمية التي تتجه نحو الافتراضية.