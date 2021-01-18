مهرجان الشيخ زايد يروي مسيرة النهضة الزراعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

يقدم مهرجان الشيخ زايد لزواره منصة ثرية تطلعهم على مسيرة نهضة زراعية مباركة شهدتها دولة الإمارات بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي نجحت في تحويل الصحراء إلى واحة خضراء.

ويتعرف زوار المهرجان في زيارتهم لجناح «الواحة الزراعية» التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى مسيرة التنمية الزراعية الشاملة التي أولتها دولة الإمارات جل اهتمامها منذ قيام الاتحاد وعملت بتوجيهات القيادة الرشيدة على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة من أجل تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرص الهيئة على المشاركة في مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته الأولى عام 2014..

مشيراً إلى أنه انطلاقاً من كونها شريكاً ومساهماً في النجاح الذي يحققه المهرجان من عام لآخر عملت منذ الدورة الأولى وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، على إبراز ملامح قطاع الزراعة بطريقة تعكس حجم التطور الذي حققه على مر السنين، وكذلك التوعية بأهمية الزراعة في حياتنا وسبل استدامة هذا القطاع الحيوي لتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والحيوي، إضافة إلى التوعية بمزايا المنتج المحلي وتأكيد تنافسيته في السوق.