أحمد أبو الرب يكشف تحديات صناعة المحتوى في معرض الشارقة للكتاب





تحدث صانع المحتوى الأردني أحمد أبو الرب عن تجربته في الانتقال من نشر مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي إلى تأسيس شركته الخاصة، كاشفاً عن تحديات مالية وإدارية واجهته، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

وأوضح أبو الرب، خلال جلسة بعنوان «كتاب يُقرأ»، أنه بدأ صناعة المحتوى عبر منصة «يوتيوب» بالتزامن مع دراسته الجامعية، بعدما خاض تجارب متعددة في مجالات الرياضة والألعاب، مشيراً إلى أن تطوير مهاراته والاستمرار في تجربة أفكار جديدة ساهما في توسيع قاعدة جمهوره.

وتطرق إلى الصعوبات التي واجهها بعد تحول نشاطه في صناعة المحتوى إلى مشروع تجاري، موضحاً أن شركته مرت بفترة كانت تحقق خلالها إيرادات مالية دون أن تسجل أرباحاً فعلية، ما دفعه إلى دراسة أساسيات الإدارة المالية وفهم الفروق بين الإيرادات والأرباح والخسائر.

وأشار إلى أن إدارة الشركات تتطلب مهارات تختلف عن تلك اللازمة لصناعة المحتوى، وأن الانتشار على المنصات الرقمية لا يضمن بالضرورة نجاح المشروع من الناحية المالية.

وتناول أبو الرب تأثير عدد من الكتب في مسيرته المهنية، من بينها «كن مهووساً أو كن مرؤوساً» للكاتب غرانت كاردون، الذي قال إنه أثر في طريقة تعامله مع العمل خلال سنوات الجامعة، وكتاب «من جيد إلى عظيم»، الذي استفاد منه في فهم أساليب تطوير الشركات وإدارتها.

كما تحدث عن كتاب «الغرور هو العدو»، مشيراً إلى أنه دفعه لمراجعة بعض تصرفاته وطريقة تعامله مع النقد، خصوصاً في ظل الاهتمام الذي يحظى به صناع المحتوى من الجمهور.

وفي جانب آخر من الجلسة، كشف أبو الرب عن تجربته في الابتعاد عن تطبيقات التواصل الاجتماعي لمدة شهر، بهدف تقليل التشتت وتحسين قدرته على التركيز وإعادة تقييم الوقت الذي يقضيه في متابعة المحتوى الرقمي.

وانتقد الاعتماد على المقاطع القصيرة مصدراً أساسياً لاكتساب المعرفة، معتبراً أن الاستمتاع بالمحتوى لا يعني بالضرورة تحقيق استفادة معرفية حقيقية.

وقال: «كل ما تعلمته جيداً في حياتي كان من الكتب، وليس من وسائل التواصل الاجتماعي. نادراً جداً ما أكتسب معلومة حقيقية تفيدني في حياتي من وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكد أبو الرب أهمية القراءة والتعلم المستمر في تطوير المهارات المهنية والشخصية، مشيراً إلى أن اهتماماته القرائية تشمل مجالات الإدارة والتصوير وصناعة المحتوى وتنظيم الوقت، إلى جانب الكتب المتعلقة بالتواصل وبناء القصص.