بدء التنقيب لموسم الشتاء في «الغلة» بأم القيوين

المصدر: أم القيوين ــ وام

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بدأت دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أعمال التنقيبات الأثرية لموسم شتاء 2024 - 2025 في جزيرة الغلة، وهو موقع ساحلي يقع في خور أم القيوين ويرجع تاريخه إلى العصر الحجري الحديث ويؤرخ ما بين سبعة آلاف سنة. وتشارك البعثة الفرنسية في موسم التنقيب الأثري، والذي يعكس أهمية التعاون الدولي والتبادل الثقافي بين الحكومات، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز البحث العلمي عن الجزيرة.

وقال هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين: إن أعمال التنقيبات الأثرية تعد جزءاً مهماً من خطتنا الاستراتيجية في الحفاظ على المواقع الأثرية وإدارتها بشكل مستدام للأجيال القادمة وفهم تاريخنا الإنساني.