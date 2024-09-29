أنغام: دبي مدينة الفن والموسيقى

المصدر: دبي ــ البيان

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أحيت الفنانة المصرية أنغام، أول من أمس، حفلاً غنائياً على مسرح «كوكاكولا أرينا» في دبي، وسط حضور جماهيري كبير زاد عن 4 آلاف شخص. ويعد هذا الحفل الثالث لأنغام، خلال شهر سبتمبر الجاري بعد أمسيات غنائية سابقة بجدة والبحرين.وبدأت أنغام، التي أكدت أن دبي مدينة الفن والموسيقى، الحفل بباقة من أروع أغانيها، ومختارات ألبومها الجديد «تيجي نسيب» الذي أطلقته مؤخراً، وحرصت على التقاط صور سيلفي أثناء تواجدها على المسرح وخلفها الجمهور الكبير.

أجواء طربية

وأشعلت الفنانة حماس الجمهور بأغنياتها الشهيرة، مثل «هو أنت مين»، «اسكت»، «تيجي نسيب»، «ياريتك فاهمني»، وسط أجواء طربية حافلة بالإيقاعات الموسيقية التي قادها المايسترو هاني فرحات. وقالت أنغام: «سعيدة بجمهوري الكبير في دبي، وسعيدة بتفاعله مع أغنياتي الحديثة والقديمة، وهو جمهور يزيل الهم عن القلب». وخلال الحفل، الذي نظمته «مومنتس إيفنتس»، طلب الجمهور ولأكثر من مرة من أنغام إعادة أداء مقاطع أغانٍ محببة لقلوبهم، وتجيبهم الأخيرة بكل حب وتفاعل.

ووجهت أنغام تحية من القلب للحضور ورسالة إلى جمهورها من الرجال، معبرة عن شكرها لهم كونهم يغنون من أعماقهم الأغاني التي تقسو عليهم، ويتفاعلون معها بنفس مستوى تفاعلهم مع أغانيها التي تمتدحهم، وقالت: «ميرسي لروحهم الرياضية».واختتمت أنغام الحفل بمجموعة من أشهر أغنياتها ومنها «أكتبلك تعهد»، و«أتمنى له الخير»، و«سيدي وصالك»، و«عرفها بيا».

وأقيم عقب الحفل مؤتمر صحافي أداره الإعلامي ربيع هنيدي، وجهت فيه أنغام الشكر لجمهورها ولمدينة دبي التي لطالما استقبلتها بحفاوة، واصفة إياها «بمدينة الفن والموسيقى».وأضافت: «حفل دبي يأتي ضمن جولتي الفنية للاحتفال بنجاح ألبوم (تيجي نسيب)».

ورداً على سؤال حول دخولها مجال الإنتاج الفني وإنتاجها لألبومها الأخير، قالت: «دخول مجال الإنتاج حملني مسؤولية كبيرة، وحملني قرارات صعبة وأعباء إدارية متعددة، لكن هذا لم يؤثر على روح الأغاني التي أقدمها، فأنا مستمرة على نفس المسار الفني ونفس الروح دون تغيير حتى لو كنت منتجة لألبوماتي». وحول تعاونها مع الفنان الكوميدي المصري أكرم حسني الذي كتب لها أغنيتي (تيجي نسيب) و(خليك معاها)، قالت أنغام «أكرم أظهر موهبة كبيرة كشاعر غنائي وهو فنان وصاحب موهبة، وقد تعاونت مع أكرم بناء على نصيحة من الشاعر أمير طعيمة».

ألبوم وتعاون

يذكر أن المطربة أنغام كانت قد طرحت في بداية موسم الصيف ألبومها الجديد «تيجي نسيب» الذي يتألف من 12 أغنية، وهي تستعد لإحياء حفل غنائي في المتحف المصري الكبير ضمن سلسلة حفلات ليالي مصر في أكتوبر المقبل.وتضمن الألبوم الأخير لأنغام تعاوناً مع عدد من أبرز الملحنين والشعراء، ومنهم محمود الخيامي وإيهاب عبدالواحد، كما تضمن أغنية للملحن الراحل رياض الهمشري، ويعد أول إنتاج لشركتها الجديدة صوت مصر، ويأتي بعد خمس سنوات تقريباً من آخر ألبوماتها حالة خاصة جداً.