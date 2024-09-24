مسابقة «تصميم أغلفة الشوكولاته» مساحة إبداعية لاكتشاف المواهب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إطلاق الدعوة المفتوحة للمشاركة في مسابقة «تصميم أغلفة الشوكولاته» التي تنظمها بالتعاون مع شركة مرزم لصناعة الكاكاو، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب في كافة مجالات الثقافة والفنون، ودعمهم وتحفيزهم على مواصلة شغفهم الإبداعي، وتمكينهم من عرض أعمالهم أمام كافة شرائح المجتمع.

ودعت «دبي للثقافة» كافة الفنانين والممارسين والمصممين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى تقديم أفكارهم وتصاميمهم الفنية لأغلفة الشوكولاته المستلهمة من فعاليات معرض «برج راشد» الذي يحتفي بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد في دبي، و«بينالي دبي للخط»، أول بينالي في الإمارة يهدف إلى إبراز أهمية فنون الخط باعتباره أداة تعبيرية وجمالية تعكس مضمون الثقافات، ومهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» الذي يقام في محمية المرموم الصحراوية تحت شعار «قصص ترويها الطبيعة»، وكذلك مهرجان «سكة للفنون والتصميم» الذي يُعد منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، و«قرية حتا التراثية» التي تمثل جسر تواصل بين الماضي والحاضر بفضل معالمها التاريخية البارزة، ومكاناً مثالياً لعشاق الطبيعة والقمم العالية والبيئة الجبلية، و«حي الشندغة التاريخي» الذي يحتضن «متحف الشندغة» أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات ويتيح لزواره إمكانية اكتشاف تاريخ دبي وثقافتها وتراثها الأصيل.

وبدأت الهيئة باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من أمس على أن يكون 23 أكتوبر المقبل آخر موعد للتقديم.