مفاجآت متنوعة شيقة في قائمة فائزي جوائز إيمي الـ76

المصدر: لوس أنجليس ــ رويترز

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أعلنت جوائز إيمي، أبرز تكريم في مجال الدراما التلفزيونية في الولايات المتحدة، أسماء الفائزين في دورة العام الحالي (الـ76)، في حفل على الهواء مباشرة بوسط مدينة لوس أنجليس، أول من أمس الأحد. وتضمنت القائمة مفاجآت عديدة مهمة. وشملت قائمة الفائزين، مجموعة من الأعمال والفنانين، ومن بين ذلك:

أفضل مسلسل درامي: (شوجون)

أفضل مسلسل كوميدي: (هاكس)

أفضل مسلسل قصير: (بيبي ريندير)

أفضل ممثل في فئة المسلسلات الدرامية: هيرويوكي سانادا.

أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الدرامية: آنا سواي.

أفضل ممثل في فئة المسلسلات الكوميدية: جيريمي ألين وايت عن دوره في (ذا بير).

أفضل ممثلة في فئة المسلسلات الكوميدية: جين سمارت.

أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات الكوميدية: إيبون موس باكراك.

أفضل ممثلة مساعدة في فئة المسلسلات الكوميدية:

ليزا كولون زاياس.

أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات الدرامية:

بيلي كرودب.

أفضل ممثلة مساعدة في المسلسلات الدرامية:

إليزابيث ديبيكي.

أفضل مخرج في فئة المسلسلات الكوميدية،

كريستوفر ستورير.

أفضل كتابة في فئة المسلسلات الكوميدية:

لوسيا أنيلو وبول داونز وجين ستاتسكي.

أفضل مخرج في فئة المسلسلات الدرامية: فريدريك توي.

أفضل كتابة في فئة المسلسلات الدرامية: ويل سميث.

أفضل ممثل في فئة المسلسلات القصيرة: ريتشارد جاد.

أفضل ممثل مساعد في فئة المسلسلات القصيرة أو الأفلام: لامورن موريس.

أفضل ممثلة في فئة المسلسلات القصيرة أو الأفلام:

جودي فوستر.

أفضل ممثلة مساعدة في فئة المسلسلات القصيرة أو مسلسلات القصص المتعددة أو الأفلام: جيسيكا جانينج.

أفضل مخرج في فئة المسلسلات القصيرة : ستيفن زيليان.

أفضل كتابة في فئة المسلسلات القصيرة أو مسلسلات القصص المتعددة أو الأفلام: ريتشارد جاد .

أفضل برنامج في فئة تلفزيون الواقع: (ذا تريتورز).