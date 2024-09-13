5 أفلام دولية بمكتبة محمد بن راشد 20 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل مكتبة محمد بن راشد تعزيز التواصل الثقافي والفكري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والسينمائية، حيث تنظم 20 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، أمسية سينمائية، تعرض من خلالها 5 أفلام عالمية تجسد رؤى وتجارب إبداعية فريدة.

وستقدم المكتبة خلال الأمسية، التي تنظم بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، أفلاماً قصيرة مترجمة للإنجليزية والعربية، والتي ستبدأ مع فيلم «12 رسمة في اليوم» للمخرج دينيس شابون، والذي سيقدم تجربة إبداعية استغرقت 3 سنوات لتجسيد الحركة من خلال الفنون البصرية البسيطة عبر 12 رسمة على ورق A4 مستعمل.

وستقدم الأمسية فيلماً روائياً بعنوان «لتر بنزين»، للمخرج إبراهيم رامي، والذي يروي قصة شاب عاطل عن العمل يدخل في رحلة بحث عن البنزين لسيارته، لكنه بدلاً من ذلك يجد نفسه في مواجهة مع الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم معاناته في هذا الوضع.

يعقب ذلك «رحلة طويلة»، وهو فيلم درامي للمخرج علي كاظم، يحكي قصة شاب يُدعى «إدريس»، والذي يجد نفسه أمام قرار صعب بعد وفاة والده، حول ما إذا كان سيحرق جثته أو سيعيدها إلى مسقط رأسها لدفنها حسب التقاليد.

ويتناول الفيلم الوثائقي «سنترال» للمخرجة رلى شمص، وصول القطارات الجديدة إلى محطة في منطقة نائية. وفي ظل هذا التقدم الميكانيكي، يتساءل الفيلم عما إذا كنا ما زلنا نستمع إلى أصوات الطبيعة من حولنا - إلى العصافير، وإلى الأنهار - أم أننا في سباق لا نهاية له نحو المجهول.

ويبحر فيلم «هجرة» (Migration) لفريق فلوريسنت هيل، مع الجمهور في رحلة متفردة لهجرة قطيع من الحيوانات البرية عبر تضاريس متنوعة، حيث يستكشف أنماط حياتها وهجرتها الدائمة في إطار الطبيعة، ضمن مزيج من التوثيق والإبداع الفني في إطار سينمائي بسيط وجذاب. ويمكن لجمهور «مكتبة محمد بن راشد» الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول الأمسية السينمائية والتسجيل فيها وحضورها مجاناً، من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني mbrl.ae، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.