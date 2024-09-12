4 محاور نقدية و50 مبدعاً ضمن ملتقى الشارقة للسرد في تونس

المصدر: تونس - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أول من أمس في جمهورية تونس، أعمال النسخة الـ20 من ملتقى الشارقة للسرد، تحت عنوان «القصة القصيرة الجديدة.. تحوّلات الشكل والبناء». ويشمل الملتقى أربعة محاور للمقاربة والتحليل النقدي، ناقشها على مدى يومين، أكثر من 50 مبدعاً من روائيين وقاصّين وأكاديميين ونقّاد تونسيين.

أقيم حفل الافتتاح في قصر النجمة الزهراء في سيدي بوسعيد في العاصمة تونس، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، وخالد كشير مدير عام المكتبة الوطنية في وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وعدد من الدبلوماسيين، ومجموعة من المثقفين والجامعيين والمهتمين بالكتابة السردية.