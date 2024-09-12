«رفعت عيني» و«الفستان» في «الجونة السينمائي»

المصدر: القاهرة - ( د ب أ )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أول فيلمين من اختياراته المصرية لهذا العام «رفعت عيني للسما»، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي سيشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و«الفستان الأبيض»، العمل الروائي الطويل الأول من إخراج جيلان عوف، وسينافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعبّرت إدارة المهرجان عن فخرها بأن فيلم «رفعت عيني للسما» كان مشاركاً في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقاً)، في دورة المهرجان السادسة، حيث تلقى دعماً في فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وشهد الفيلم عرضه الأول في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي، حيث حصل على جائزة العين الذهبية.

ويتابع الفيلم مجموعة من الفتيات في قرية صغيرة في صعيد مصر، قُمن بتكوين فرقة مسرحية تجوب الشوارع.

أما الفيلم الروائي «الفستان الأبيض»، فتدور أحداثه عن عروس تُدعى وردة، تبحث عن فستان أبيض في الليلة التي تسبق زفافها، ما يقودها لإعادة اكتشاف المدينة، وإعادة اكتشاف علاقتها بها.

يُذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ستُقام في الفترة من 24 أكتوبر المقبل، وحتى الأول من نوفمبر المقبل.