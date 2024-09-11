500 ألف عنوان دخلت الإمارات في النصف الأول من 2024

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن السماح بدخول نصف مليون عنوان تقريباً إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر وسهولة الإجراءات الحكومية وسلاسة الخدمات الرقمية المقدمة من المجلس.

وأصدر المجلس أكثر من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 إذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية بنسبة نمو 16 % عن العام السابق، وأصدر موافقة على أكثر من 18 نصاً سينمائياً، و32 نصاً مسرحياً، و12 نص مسلسلات سيتم تصويرها في الدولة.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التزام المجلس بتطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله، مع التأكد من الالتزام بالتشريعات والسياسات المعمول بها، وذلك تماشياً مع رؤية المجلس بالريادة في قطاع الإعلام وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يساهم في نشر المعرفة ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار إلى أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتوفر المرافق التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن هذه العوامل ترسخ مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية. وتعكس هذه الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للإعلام زخم الإنتاج الفكري والمعرفي في دولة الإمارات.

ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلماً في دور السينما بنسبة نمو 7 % عن العام السابق وبمجموع مشاهدات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين، وذلك بعد أن تمت متابعة الأفلام من قبل فرق عمل والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.